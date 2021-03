„feel jade!“ – Lechner präsentiert das Glasdekor zur Stunde

Der Spezialist für Arbeitsplatten und Rückwände verbindet mit dem „feel jade!“-Dekor zeitloses Design mit den Vorteilen des robusten und zugleich feinen Werkstoffes Glas.

Arbeitsplatten und Rückwände sind zentrale Designelemente in der Küche. Diese Produktphilosophie zeichnet Lechner als einen der führenden Hersteller hochqualitativer Arbeitsplatten und Rückwände aus – und wird nun mit dem neuen Glasdekor „feel jade!“ bekräftigt. Zum einen kommt bei diesem neuen Dekor die hochwertige Qualität und Optik von Glas als Material, das sich zum „Hidden Champion“ im Arbeitsplatten- und Rückwand-Bereich entwickelt hat, als solches zum Tragen – und zum anderen versprüht die neue Jadenuance eine Wirkung, die Langzeitgültigkeit und Kombinierbarkeit verspricht. Lechner hat so mit dem neuen „feel jade!“-Dekor eine Kombination aufgegriffen, die durch und durch smart auf zukunftsweisendes Küchendesign einzahlt.

„feel jade!“: die harmonische Trendfarbe für mehr Balance

Die natürliche Jadenuance bringt mit ihrer Wirkung mehr Gleich-gewicht in das neue Zeitalter. Die Digitalisierung und die damit verbundenen Veränderungen sowie die Schnelllebigkeit können leicht für Dysbalancen sorgen. Jade wirkt dem entgegen – sie steht für Gleichgewicht und Harmonie. Jade verkörpert in der chinesischen Kultur das Weibliche, das Schöne und ist gleichzeitig ein Sinnbild für die Natur. Auf die Inneneinrichtung übertragen, hat die sanfte Jadenuance auf Räume eine intensive, emotionale Wirkung – nicht aufdringlich, sondern erst auf den zweiten Blick entfaltend.

„feel jade!“ wurde als „Sustained Color” No.5 vom COLORNETWORK®, einem Netzwerk aus Designern und Innen-architekten, entwickelt. Jährlich wählt ein wechselndes Experten-gremium aus diesem Verbund eine neue Trendfarbe. Die Idee hinter diesen Farben: Sie zeichnen sich durch Zeitgeist aber ebenso durch Langzeitgültigkeit aus, sind flexibel kombinierbar und basieren auf einer ökologisch verantwortungsbewussten Produktion. Auf diese Weise bringt eine „Sustained Color” wie „feel jade!“ auf ganzer Linie Nachhaltigkeit ins Interieur. Ein Ansatz, der perfekt zu Lechners Designphilosophie passt und das Familienunternehmen zum Partner des Designverbunds werden ließ. Neben den Farbkreationen liegt hier der zweite Schwerpunkt des COLORNETWORK®: Auf intelligente Weise stimmungsvolles, nachhaltiges Interieur im Verbund zu schaffen.

„feel jade!“ im Verbund – mit Dekton® und satiniertem Glas

Während Lechner Arbeitsplatten und Rückwände in der Farbnuance „feel jade!“ anbietet, steuern andere Unternehmen, die ebenfalls Partner des COLORNETWORK® sind, weitere Produkte in dieser „Sustained Color No. 5“ bei. Auf diese Weise können unkompliziert und spielerisch Inneneinrichtungs-Konzepte umgesetzt werden, die über die verschiedenen Wohnzonen hin-weg ein in sich fließendes Designerlebnis schaffen.

Aber auch innerhalb des Lechner-Angebots kann die gute Kombinierbarkeit von Jade bestens genutzt werden: Ein Beispiel ist das Zusammenspiel von „feel jade!“ mit der Dekton®-Kollektion von Cosentino. Die absolut im Trend liegenden ultrakompakten Dekton®-Oberflächen mit ihren einzigartigen Materialeigenschaften bilden, zum Beispiel im Farbton Vera, ein besonders starkes Duo mit dem Jade-Glasdekor.

Eine weitere perfekte Variante aus dem Hause Lechner ist das „feel jade!“ -Glasdekor in satinierter Ausführung: Denn satinierte Glas-Arbeitsplatten sind zum einen besonders robust – so gut wie vollständig resistent gegen Kratzer – und zum anderen streuen sie das Licht sanft im Raum. So schafft Lechner im Küchen- und Wohnbereich einen wunderschönen, ausbalancierenden Gegenpol zur turbulenten Zeit.

Lechner Feel Jade

Weitere Informationen finden Sie unter www.mylechner.de

Quelle: Lechner