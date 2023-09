Florian Piribauer ist neuer Außendienstmitarbeiter BLANCO Austria

Florian Piribauer: “Ich bin nun seit Juli 2023 bei BLANCO und werde ab September einen Teil der Außendiensttätigkeiten von Peter Siebenhandl übernehmen. In meinen bisherigen Jobs in Tischlereien oder als Küchenplaner durfte ich mich bereits von der Vielfalt und Qualität der BLANCO Produkte rund um den Wasserplatz überzeugen und bin sehr dankbar meinen Traumjob nun beim renommierten Premiumhersteller auszuüben. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die gute Zusammenarbeit mit den Handelspartnern”.

Thomas Hafner: “Wir sind Peter Siebenhandl für seine Unterstützung in den letzten 12 Jahren sehr dankbar und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg. Mit Florian Piribauer sind wir sehr froh einen jungen und dynamischen Nachfolger für die Betreuung der westlichen Handelspartnerinnen und Handelspartner gefunden zu haben. Mit seinem besonderen Charakter und Erfahrung in der Küchen- und Möbelbranche passt er hervorragend in unser BLANCO Austria Team. Wir wünschen Florian viel Erfolg und Spaß für die neuen Aufgaben”.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.blanco.at

Quelle: Blanco