Follow the details – eine virtuelle Tour durch die Lebenswelten von Schüco Alu Competence

Unter www.schueco.de/sac2021 erwartet den Besucher ein virtueller Erlebnisrundgang durch unterschiedliche Schüco Alu Competence-Lebenswelten mit allen Details, die Räume zum Leben erwecken und dem Zuhause Individualität und Persönlichkeit verleihen – informativ und kommunikativ und über den Zeitraum der digitalen interzum@home hinaus.

Die interzum@home bleibt natürlich eine feste Größe im Messekalender von Schüco Alu Competence. Auch auf dieser digitalen Messeplattform präsentiert das Unternehmen seine neuen Produkte und Innovationen.

Hinter dem Motto #Follow the details“ verbirgt sich zum einen die Botschaft, dass „Details, die Räume zum Leben erwecken“, gleichzeitig ist es die Einladung zum Rundgang durch die virtuellen Schüco Alu Competence-Lebenswelten. Von der Küche über den Wohnraum bis ins Home Office und ins Bad sind alle Räume eines modernen Wohnhauses mit Schüco Alu Competence-Produkten und -Systemen ausgestattet und vermitteln ein nahezu reales Raum- und Wohngefühl. Über interaktive Elemente hat der Besucher während seines Rundgangs die Möglichkeit, detaillierte Produktinformationen abzurufen und direkt mit Schüco-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen in Kontakt zu treten.

„Transformation“ ist der Begriff, der die aktuellen Lebens- und Einrichtungstrends beschreibt. Lebenseinstellungen sind im Wandel, Lebensräume verändern sich und damit auch die Ansprüche an die Raumarchitektur und Einrichtung. Flexibilität und Multifunktionalität sind gefragt.

Vom Rundgang durch die Wohnräume gelangt der Besucher in den Außenbereich. Hier wird ihm das Konzept der neuen Outdoorküche Schüco Heatcube präsentiert – eine Innovation, die auf Basis des Smartcube-Prinzips in stabiler Konstruktion aus 30x30mm- Aluminiumprofilen entwickelt wurde. Alle Funktionseinheiten können individuell platziert und zusammengestellt werden. Optional kann die Outdoorküche mit den speziell für den überdachten Außenbereich konstruierten Induktionsplatten von TPBtech ausgestattet werden. Das flächendeckende Induktionsfeld verfügt über eine sehr strapazierfähige Porzellan/Keramik-Oberfläche mit Kochfeldern, die im ausgeschalteten Zustand nicht als solche erkennbar sind.

Schüco Heatcube ist eine bis ins letzte Detail durchdachte Outdoorküche, die alle Ansprüche an Geselligkeit und Kochen im Freien erfüllt. Attraktives Design, höchste Funktionalität und perfekte Technik sind hier vereint.

Das Schüco Smartcube-Prinzip bietet noch reichlich Inspirationspotenzial für weitere innovative Produktideen. Entsprechend dem Stil der Outdoorküche bietet das Konzept auch Möglichkeiten für eine umfassende Outdoormöbelkollektion an.

Schüco Ilumacube, eine innovative und attraktive Neuheit, macht Lust auf Inszenierungen in verschiedensten Einbausituationen. Ein Rahmen mit umlaufendem Lichtprofil ist als Einheit vor einen Korpus montiert. Der Lichtaustritt ist nicht direkt sichtbar und erzeugt besondere und stimmungsvolle Lichteffekte. Schüco Ilumacube verleiht mit seiner raffiniert platzierten, nicht direkt sichtbaren Beleuchtung einem Raum stimmungsvolle Atmosphäre, setzt ein Möbelstück in Szene oder macht den Innenraum einer Vitrine zur Bühne von Lieblingsobjekten.

Die Designblende Schüco Divaro eröffnet als eindrucksvolles Detail ganz neue Frontansichten. Mit ihrer reliefartigen Struktur in elegantem Aluminium zeigt sie Präsenz, veredelt die Front eines Möbelstücks und verleiht sogar einem ganzen Raum besondere Wirkung. Im unteren Bereich der Blende befindet sich eine Schraubfixierung, sodass ein Griff problemlos angebracht werden kann.

Neben der Designblende sind weitere Griffleisten und Griffe neu bei Schüco Alu Competence erhältlich. Wie die Griffleiste Schüco Kanza, die wie aus einem Guss wirkt – ohne Kanten, Ecken, Versätze. Das harmonische Facettendekor macht sie zum Handschmeichler technischer Perfektion, der jeder Front einen eleganten charmanten Charakter verleiht.

Die Möglichkeiten der kreativen Anordnung und unterschiedlichen Oberflächen machen die Schüco Glasrahmensysteme zu Designobjekten. Wie und wo auch immer sie platziert werden, verleihen sie jedem Raum eine besondere und elegante Note. Erhältlich in verschiedenen Profilquerschnitten und Oberflächen. Das neue Schüco Aufnahmeprofil, das in Verbindung mit den neuen Glasrahmenprofilen eingesetzt werden kann, vereinfacht den Einsatz der Beschläge ohne aufwendige Korpusbearbeitung.

Ein weiteres Highlight ist das Produktkonzept Schüco Milagro – ein Stauraumsystem, das als begehbarer Kleiderschrank überzeugt. Basis ist ein simples, besonders vielseitiges, Rahmensystem, in das unterschiedliche Elemente eingesetzt werden können. Die Anbringung ist an der Wand sowie an der Decke möglich, was ebenso viel Flexibilität bietet wie die Bestückung mit praktischem Zubehör wie Tablare, Schubladenschränke und Schuhablagen. Auch das beliebte Regalsystem Schüco Smartcube ist einsetzbar.

Mit den Schüco Alu Competence-Systemen lassen sich alle individuellen Wünsche an die kreative und funktionale Lebensraumgestaltung realisieren. Neue Räume entstehen lassen, Bereiche abgrenzen oder neu organisieren. All das lässt sich mit dem Raumgestaltungssystem Schüco Openstyle und dem multifunktionalen Schiebetürsystem MST realisieren. Die Systeme erfüllen alle Anforderungen hinsichtlich des Einsatzes und der Nutzung und decken damit sämtliche Möglichkeiten zur individuellen und kreativen Raumgestaltung perfekt ab. Sie lassen Räume miteinander verschmelzen oder schaffen neue Räume. Sie sind attraktiver Sichtschutz oder verkleiden eine Küchennische. Im Office organisieren sie den Arbeitsplatz, im Bad übernehmen sie die Funktion der Abtrennung der Nasszelle. Als festes oder verschiebbares Element eingesetzt sind die Gestaltungsmöglichkeiten fast unbegrenzt. Verschiedene Materialien und Farben können in die Sprossen eingesetzt werden, oder es werden einzelne Felder freigelassen, was die leichte und transparente Gesamtwirkung der Systeme zusätzlich unterstreicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueco.de/sac

Quelle: Schüco