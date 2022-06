Franke ALL-IN: Das flexible Zubehörsystem für jede Küchenspüle

Das moderne Zuhause ist zunehmend geprägt von zwei Welten: der Digitalisierung auf Basis smarter Geräte und der „menschlichen Dimension“, die unsere emotionalen und praktischen Bedürfnisse widerspiegelt. Auch in der Küche treffen sie aufeinander: Smarte Lösungen nehmen inzwischen einen festen Platz ein, zugleich ist die Küche der Ort zum Kochen und zum geselligen Beisammensein – hier wird gelacht, geweint, gearbeitet, diskutiert, kurz: hier wird gelebt. Mehr als die Hälfte der Europäer, nämlich 51 %, kocht seit dem Ausbruch von Covid19 mehr und will dies auch in naher Zukunft beibehalten1.

ALL-IN: Zubehörsystem für den perfekten Workflow

Das veränderte Kochverhalten verlangt nach intelligenten und flexiblen Lösungen. Mit ALL-IN hat Franke Home Solutions ein Zubehörsystem entwickelt, das die Küchenroutinen neu denkt und clever organisiert. Es ermöglicht fließende Abläufe und maximale Flexibilität im Küchenalltag. Dank teleskopierbarer Schienen passt das modular aufgebaute System in alle Spülen und Becken mit einer Breite von bis zu 540 mm. Fünf Sets unterschiedlichen Umfangs beinhalten bis zu acht Komponenten mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören etwa ein Bambus Schneidebrett, ein großes und ein kleines Abtropfbecken, Restebehälter, eine Auffangschale oder eine mobile Abtropfmatte aus Silikon. In die teleskopierbaren Schienen lassen sich je nach Bedarf die einzelnen Elemente einhängen – etwa Abtropfbecken oder die Auffangschalen aus schwarzem, mit Sanitized® ausgestattetem Kunststoff. Auch das Schneidebrett lässt sich dort fixieren. So verwandeln sich Spülen und Becken im Handumdrehen in multifunktionale Arbeitsplätze: ideal zum Vorbereiten und Schneiden, zum Abgießen und Abstellen beim Kochen, zum Abwaschen und Abtropfen. Und zum Schluss finden alle Accessoires Platz in der Aufbewahrungsschale, die sich ordentlich im Küchenschrank verstauen lässt. Dank seines Designs und der neutralen Farben fügt sich ALL-IN harmonisch ins Ambiente ein. Die einzelnen Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und hochwertig verarbeitet – so wird der Küchenalltag noch schöner und entspannter. Auch Experten sind vom neuen Zubehörsystem begeistert. So hat ALL-IN bereits renommierte internationale Auszeichnungen erhalten. Es wurde mit dem begehrten Red Dot Design Award 2022 ausgezeichnet und trägt den „Kitchen Innovation Award 2022“ für Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie sowie den „Kitchen Innovation Award 2022 – Best of the Best“.

Das flexible Zubehörsystem Franke ALL-IN umfasst acht Komponenten mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, passend für alle Spülen und Becken bis zu einer Beckenbreite von 540 mm.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.franke.de

Quelle: FRANKE