Franke gewinnt drei Red Dot Design Awards 2021

Red Dot Design Award

Der Red Dot Design Award zählt zu den renommiertesten und begehrtesten internationalen Designpreisen, jährlich ehrt er herausragende Projekte von Designern und Herstellern. Die Jury hat 2021 unter anderem die neuen Franke Armaturen Icon und Lift in der Kategorie „Küchenarmaturen und Spülen“ ausgezeichnet. Der dritte Red Dot Design Award für Franke ging an ein nicht in der DACH-Region vertriebenes Produkt in der Kategorie „Küchengeräte und Küchenzubehör“.

Die Anerkennung unterstreicht einmal mehr die Designqualität und Innovationskraft des weltweit führenden Herstellers von Spülen, Becken, Armaturen und Dunstabzugshauben. Das Franke Sortiment bietet Lösungen und Produkte für alle individuellen Stilrichtungen und passend zum jeweiligen Bedarf. Im Bereich Spülen, Becken und Armaturen ist Franke Marktführer, diese Kompetenz bestätigen auch die jüngsten Auszeichnungen. Vor zwei Jahren wurde zudem bereits die Multifunktionsarmatur Vital von Franke mit ihrem seinerzeit kleinsten und extrem leistungsstarken Filtersystem mit dem Red Dot Design Award 2019 ausgezeichnet.

“Unsere Mission ist es das Zuhause unserer Kunden mit Produkten zu bereichern, die starkes Design mit herausragender Leistung kombinieren. Die Verleihung der Red Dot Design Awards ist eine Ehre für uns und ein zusätzlicher Ansporn, die Richtung beizubehalten und die Bedürfnisse der Branche zu antizipieren. So möchten wir unseren Kunden ermöglichen, in einer Küche zu leben, die ihre Erwartungen bis ins kleinste Detail erfüllt.” Gregory Oswald, Vice President Category Management Franke Home Solutions.

Franke Icon – formschöne Designikone

Formschön geschwungen mit hohem Hals besticht die Franke Icon, unterstrichen wird das Design durch die Ausführung in edlem Schwarz matt und Chrom. Dank des hohen und elegant geformten Auslaufs lassen sich auch große Töpfe mit Leichtigkeit befüllen. Einen wunderbar weichen Wasserstrahl erzeugt der integrierte Laminar-Perlator. Mit dem Bedienhebel direkt über dem Auslauf erweist sich die Festauslauf-Variante als besonders platzsparend. Das Modell mit Auszugsbrause besticht durch seine ergonomische Passform, die Bedienhebelstellung von 0 – 90° ermöglicht die Montage auch vor einer Rückwand.

Franke Lift – klare Linien, hohe Funktionalität

Die fugenlose Lift kombiniert geschickt klassisches Design mit klaren Linien. Die designstarke Toplever-Armatur ist in einem Stück gefertigt, sie ist in Chrom und edlem Schwarz matt erhältlich. Es gibt sie mit Festauslauf oder mit Auszugsbrause, bei beiden Modellen ist der innovative Laminar-Strahlregler integriert. Besonders nachhaltig: Mit der zweistufigen Eco-Wassersparkartusche lassen sich Wasserverbrauch und Kosten signifikant senken. Dank einer Volumenschwelle rastet der Bedienhebel bei einem Wasserdurchlauf von 30 % leicht ein – denn bei vielen Anwendungen ist eine reduzierte Wassermenge vollkommen ausreichend.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.franke.de

Quelle: Franke GmbH