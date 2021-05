Franke: iF Design Award für Armatur Icon – Auf dem Weg zur Designikone

Seit 1953 wird der iF Design Award jedes Jahr vom iF International Forum für Design verliehen. In neun Kategorien hat die 98-köpfige Expertenjury 2021 aus fast 10.000 Nominierungen die überzeugendsten Produkte prämiert. Die Einreichungen kamen aus 52 Ländern. Kriterien für die Auswahl sind neben dem außergewöhnlichen Design und der Gestaltungsqualität auch Funktionalität, Verarbeitung, Innovationsgrad und Nutzen für den Kunden. Die Franke Icon überzeugte mit ihrer originellen und modernen Interpretation sowie der gelungenen Balance zwischen zarter Linienführung und maximaler Bedienfreundlichkeit.

Schon der Name der Armatur ist ein Statement: Icon. Und mit den jüngsten Auszeichnungen ist sie auf dem besten Weg zur echten Designikone. Markant ist insbesondere die Silhouette mit dem hohen Hals. Unterstrichen wird die elegante Optik durch die Ausführung in Schwarz matt und Chrom. Der integrierte Laminar-Perlator reduziert das Spritzverhalten und erzeugt einen kristallklaren und spritzarmen Wasserstrahl. Rund um die Spüle muss so deutlich weniger geputzt werden. Die Icon gibt es als platzsparende Festauslauf-Variante mit dem Bedienhebel direkt über dem Auslauf. Das Modell mit Auszugsbrause besticht durch seine ergonomische Passform, die Bedienhebelstellung von 0 – 90° ermöglicht die Montage auch vor einer Rückwand.

“Die jüngsten Designpreise sind eine Ehre für uns und Ansporn weiterhin Innovation, Qualität und Ästhetik in Einklang zu bringen mit maximaler Funktionalität und Kundennutzen,“ erklärt Marta Botey, Leiterin Global Category Management Taps, Abfallmanagementsysteme & Worktops bei Franke.

Mit der diesjährigen Anerkennung sichert sich Franke auch eine herausragende Position im iF World Design Index, der die erfolgreichsten Designer, Designteams und Unternehmen der letzten fünf Jahre hervorhebt. Franke ist stolz auf einen Platz unter den iF Top 10 der Schweiz und den iF Top 100 Europa. Neben der Icon in 2021 zählten in den Vorjahren unter anderem die Mythos Becken, das Franke Box Center, die Crystal-Serie oder die Maris-Haube zu den iF-Gewinnern.

