Franke mit überragender Leistung: Fünf Red Dot Design Awards inklusive “Best of the Best”

In der Kategorie Produktdesign konnte Franke Home Solutions die Jury mit der mattschwarzen Fragranit-Spüle in Kombination mit einer farblich abgestimmten Armatur begeistern. Hier wurde sogar der „Red Dot: Best of the Best“ verliehen – die höchste Auszeichnung für Produkte, die durch herausragendes Design überzeugen und zugleich neue Standards in der Branche setzen.

Eine weitere Auszeichnung in der Kategorie Produktdesign erhielt Franke ALL-IN, ein flexibles und vielseitiges System aus Küchenzubehör, das bereits mit dem Kitchen Innovation Award 2022 – Best of the Best gekürt wurde. Die Jury überzeugen konnten auch die neuen Maris Fragranit-Becken als Teil der Black Collection, bei der selbst Ventil, Drehknopf und Überlauf in Black Matt erhältlich sind. Einen Red Dot Award trägt ab sofort auch die neue Haube Smart Suspended, die mit ihrer reduzierten, minimalistischen Formensprache wie ein Designobjekt über der Kücheninsel schwebt. Zudem wurde ein Gaskochfeld von Franke Home Solutions prämiert.

Die fünf Auszeichnungen bestätigen einmal mehr das überaus erfolgreiche Engagement von Franke in die Entwicklung innovativer und übergreifender Produktlösungen mit hohem Designanspruch für die Küche sowie ein rundum komfortables Zuhause. “Wir fühlen uns geehrt, in diesem Jahr gleich fünf Red Dot Awards erhalten zu haben. Es zeigt uns, dass wir in unserer Produktentwicklung den richtigen Weg eingeschlagen haben. Im Fokus stehen Lösungen, die Maßstäbe

setzen in Bezug auf ihr zeitloses und zugleich aktuelles Design, hinsichtlich Qualität, Funktionalität sowie ihres Innovationsgrades. In Summe bilden diese ein umfassendes integriertes System für alle Kundenbedürfnisse“, kommentiert Walter Albé, Vice President R&D and Category Management bei Franke Home Solutions.

Raffiniert, modern und zeitlos: Mattes Schwarz auf Siegerkurs

Die mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Franke Produkte sind fast alle in der eleganten Ausführung Black Matt erhältlich. In Kombination ergeben die einzelnen Elemente so ein stimmiges Gesamtbild – von der Armatur über die Spüle bis hin zur Haube.

Smart Suspended: Designobjekt mit starken inneren Werten

Die Smart Suspended erinnert an eine moderne Designerlampe: Mit ihrer reduzierten, minimalistischen Formensprache schwebt sie wie ein Designobjekt über der Kücheninsel. Die Ausführung in mattem Schwarz unterstreicht die markante Optik. Dank der integrierten Beleuchtung sieht der Hobbykoch nicht nur perfekt woran er arbeitet, die leistungsstarke Umlufthaube setzt so auch am Abend einen wunderschönen Akzent.

Mit der Smart Suspended präsentiert Franke eine formschöne Designer-Haube, passend zum aktuellen Trend in Black Matt.

ALL-IN: flexibel & hochwertig

ALL-IN ist das neue, flexibel einsetzbare Zubehör von Franke: Teleskopierbare Schienen ermöglichen den vielseitigen Einsatz auf Becken und Spülen. Zu den Sets gehören etwa ein Holzschneidebrett aus Bambus, eine Abtropfmatte aus Silikon, Abtropfbecken unterschiedlicher Größe und Auffangschalen. So verwandeln sich Spülen und Becken im Handumdrehen in multifunktionale Arbeitsplätze. Die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und hochwertig verarbeitet – so schafft es Franke einmal mehr, den Küchenalltag noch schöner und entspannter zu gestalten.

Das ALL-IN Zubehör von Franke ist flexibel einsetzbar und hochwertig verarbeitet. So verwandeln sich Spülen und Becken im Handumdrehen in multifunktionale Arbeitsplätze.

Fragranit-Spüle Maris – All in Black

Besonders elegant wirken die Maris Becken durch ihre Auflagenstärke von nur 6 mm und die tiefer liegende Armaturenbank. Die klare Symmetrie wird unterstrichen durch die monochrome Ausführung in Black Matt. Mit der Black Collection vollendet Franke den Look der Maris Becken: Farblich abgestimmt auf das matte Tiefschwarz der Fragranit-Modelle sind auch Ventile, Drehknöpfe und der Überlauf in Black Matt erhältlich und bilden eine homogene farbige Einheit.

Gleich fünf Franke Lösungen konnten 2022 die Jury des Red Dot Design Awards überzeugen, fast alle sind in Black Matt erhältlich. In Kombination ergibt sich so ein harmonisches Gesamtbild – von der Armatur über die Spüle bis hin zur Haube.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.at

Quelle: Franke