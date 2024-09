Franke Neuheiten house4kitchen 2024: Mythos Water Hub, 2gether Kochfeldabzüge, Mythos Masterpiece Armatur

Kaum auf dem Markt, wurde die neue Armatur schon für ihr erstklassiges Design und die hohe Qualität ausgezeichnet – von der Fachjury des Kitchen Innovation Awards und der des Red Dot Awards. Die Mythos Masterpiece Armatur bringt Luxus in die Küche, sie kontrastiert und ergänzt die geradlinige, zeitlos schöne Optik der gleichnamigen Kollektion von Franke. Mit ihrem strukturierten Körper, dem Bediengriff als exklusives Designelement, der klaren Geometrie und der weichen, runden Form wird die Armatur zum Blickfang am Wasserplatz. Sie wirkt gleichermaßen charakterstark wie elegant.

Die neue Mythos Masterpiece Armatur ist Teil der Mythos Masterpiece Kollektion von Franke: Mit Ästhetik und Funktionalität verwandelt sie die Küche in ein Kunstwerk

Kontrastreich oder harmonisch kombiniert: faszinierende Metallic-Farben & markanter Edelstahl

Drei Metallic-Farben, die sich harmonisch abgestimmt oder kontrastierend einsetzen lassen, bekräftigen die Persönlichkeit der Armatur. Zur Wahl stehen die Farben Anthrazit, Kupfer und Gold. So fügt sie sich perfekt ein in die Premium Kollektion Mythos Masterpiece, die ein exklusives Sortiment an farbigen Edelstahlbecken, Armaturen und passendem Zubehör umfasst – alle sorgfältig ausgewählt mit dem Fokus auf Ästhetik und Funktionalität. Sämtliche Komponenten sind in den drei Metallic-Farben erhältlich und nahtlos aufeinander abgestimmt, selbst Seifenspender, Abläufe, Überläufe, Druckknöpfe und Spülen-Accessoires. Sie alle können mit den Becken und Armaturen individuell kombiniert werden und bieten so nahezu unendlich viele Gestaltungsvarianten mit denen sich einzigartige Küchen kreieren und ganz persönliche Kunstwerke schaffen lassen. Zusätzlich ist die Mythos Masterpiece Armatur auch als markante Edelstahlversion erhältlich. So lässt sich das formschöne Modell mit einer Vielzahl weiterer Edelstahlspülen und -becken von Franke kombinieren, etwa den Mythos Becken oder dem Franke Box Center.

F-Inox Technologie für Langlebigkeit und leichte Pflege

Die hochwertigen Edelstahlbecken der Masterpiece Serie sind mit der exklusiven F-Inox Technologie von Franke beschichtet, einer speziellen Oberflächenveredelung. Diese erzeugt eine glatte, sehr kratzresistente Oberfläche und garantiert zugleich die langanhaltende Schönheit der Metallic-Farben. Insbesondere dank der F-Inox Technologie ist die Mythos Masterpiece hygienisch, strapazierfähig und hitzebeständig. Die einzigartige Beschichtung reduziert zudem Fingerabdrücke und lässt sich dank ihres Abperl-Effektes, also den wasser- und ölabweisenden Eigenschaften, mühelos sauber halten.

Ergänzung oder Kontrapunkt: die Mythos Masterpiece Armatur in der Metallic-Farbvariante Anthrazit

Mythos Masterpiece Armatur: Design, Leistung, Funktionalität

Die Mythos Masterpiece Armatur überzeugt durch ihr außergewöhnliches Design, durch Funktionalität und Flexibilität: Die hohe und geschwungene Form bietet großen Freiraum über dem Becken und erleichtert in Kombination mit der ausziehbaren Brause das Spülen großer Töpfe, Pfannen und Vasen.

Zudem lassen sich mit der Armatur zwei Strahlarten wählen: der Laminarstrahl sowie die Brausefunktion. Die Brausefunktion eignet sich insbesondere, um hartnäckige Verschmutzungen auf Geschirr und Pfannen zu entfernen oder Obst und Gemüse zu reinigen. Der innovative Laminarstrahl hingegen sorgt für einen kristallklaren Wasserstrahl, der Spritzer auf ein Minimum reduziert. Zugleich verringert sich mit dem Laminarstrahl der Geräuschpegel signifikant. Mit der Auszugbrause lässt sich gezielt jeder Winkel der Spüle erreichen, sie garantiert Flexibilität und Komfort. Die ganzheitlichen Lösungen von Franke sind eine leistungsstarke Unterstützung im Haushalt und integrieren sich zugleich in den individuellen Wohnstil.

Die Mythos Masterpiece Armatur in Kupfer, das Becken der gleichnamigen Kollektion in Anthrazit: Die einzelnen Komponenten der Mythos Masterpiece Kollektion von Franke lassen sich harmonisch abgestimmt oder kontrastierend einsetzen

Quelle: Franke