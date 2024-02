Franke stellt Vertrieb in Österreich neu auf

Das Einsatzgebiet von Mehdi Tajik umfasst Kärnten, die Steiermark, das Burgenland sowie Teile Niederösterreichs bis Wien, wo er die Franke Fachhandelspartner betreuen wird. Zuletzt war der 38-Jährige als Business Development Manager bei Dyson Austria verantwortlich für die Weiterentwicklung des Verkaufs und für Services im B2B Segment. Mehdi Tajik hat internationales Marketing im niederländischen Venlo und anschließend internationalen Wirtschaft in Essen, Deutschland, studiert. Zwei Auslandssemester verbrachte er in Indonesien an der Udayana University und abschließend ein Jahr an der Universität in Wien.

Mehdi Tajik und Johannes Cycha

Mit Mehdi Tajik konnte Franke Home Solutions einen sehr gut ausgebildeten und hoch motivierten Vertriebsexperten engagieren, der künftig gemeinsam mit Johannes Cycha den österreichischen Markt abdecken wird. Mit der Neuaufstellung im Sales Team Österreich will Franke seine Partner in Zukunft noch besser betreuen und unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: FRANKE