Frauenpower bei Küche&Co

Anna Wagenhuber, Inhaberin des Studios in Wattens, entdeckte schon früh ihre Begeisterung für Design und Inneneinrichtung. Nach umfangreicher Ausbildung und Berufserfahrung erfüllte sie sich mit der Eröffnung ihres eigenen Studios im Mai 2023 einen lang gehegten Traum. Mit ihrer Vision, Küchen als das Herzstück eines Zuhauses zu gestalten, bietet sie ihren Kunden eine eindrucksvolle Mischung aus kreativen Planungslösungen, modernster VR-Technologie und umfassendem Service. Ihr Studio in Wattens vereint Individualität und Ästhetik, wobei Anna Wagenhuber stets auf ein harmonisches Gesamtbild für ihre Kunden achtet.

Geschäftsführer Küche&Co Österreich Michael Stangl und Mensure Abazi

Mensure Abazi leitet das Studio in Wels, das Ende November 2024 eröffnet. Mit 18 Jahren Erfahrung im Küchenbereich und einer Leidenschaft für Ergonomie und maßgeschneiderte Küchenlösungen bringt sie frischen Wind in die Branche. Mensure Abazi ist stolz auf ihre Fähigkeit, Gesamtkonzepte zu planen, die den Alltag der Kunden bereichern und nachhaltige Trends integrieren. Auch sie wird in ihrem Studio modernste Technik und innovative Konzepte nutzen, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die über das Übliche hinausgehen.

Beide Frauen zeigen eindrucksvoll, wie sich Leidenschaft für Küchen und Inneneinrichtung umsetzen lässt. Mit ihrer Begeisterung und Professionalität setzen sie starke Akzente im Franchising und zeigen, dass Selbstständigkeit und Familienfreundlichkeit Hand in Hand gehen können.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co