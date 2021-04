Führungswechsel im Geschäftsbereich Internationale Fachmessen

Alexander Wurst

„Alexander Wurst hat in seiner nahezu 20-jährigen Karriere bei der Deutschen Messe als engagierter Bereichsleiter die Entwicklungen unseres Unternehmens und seines Geschäftsbereichs ‚Internationale Fachmessen‘ entscheidend geprägt. In dieser Rolle hat er – in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Kunden – die Messemarken in seinem Portfolio im In- und Ausland erfolgreich weiterentwickelt. Wir haben uns mit Herrn Wurst im besten Einvernehmen über eine Auflösung seines Vertrags bei der Deutschen Messe AG verständigt“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe. „Ich bedanke mich bei Herrn Wurst für seine vielen Impulse, seine Kreativität und seine Macher-Mentalität in den fast 20 Jahren seiner Unternehmenszugehörigkeit. Das gesamte Team ‚Deutsche Messe‘ wünscht Herrn Wurst alles Gute für seinen weiteren beruflichen Werdegang.“

Bereits ab dem 1. April 2021 wird Christian Pfeiffer (44 Jahre) den Geschäftsbereich „Internationale Fachmessen“ interimistisch leiten und damit allen Kunden aller Messen im Geschäftsbereichs-Portfolio als direkter Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Herr Pfeiffer übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Verantwortung als Abteilungsleiter der LIGNA.

Köckler: „Christian Pfeiffer hat in seiner Rolle als Abteilungsleiter der LIGNA in den vergangenen Jahren die positive Entwicklung der führenden Messe für die Holzverarbeitungsbranche entscheidend vorangetrieben und verfügt über exzellente Branchen- und Vertriebskenntnisse sowie über ein hohes Maß an Führungskompetenz.“

Quelle: Messe Hannover