FURNITURE-X – ein Jahr nach der Gründung voll auf Kurs

Klaus Bröhl (l.) und Patrick Sönke (r.) von Intergrated Worlds mit Ralf Heinemann vom Mittelstandsverbund – ZGV e.V.

Das Ziel von FURNITURE-X ist es, den Digitalen Produktpass (DPP) und darüber hinaus die Nutzung digitaler Zwillinge branchenübergreifend und flächendeckend einzuführen – sowohl im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben als auch unter Berücksichtigung der Praxisanforderungen mittelständischer Unternehmen. So können zukünftig die großen Potenziale, die in der Nutzung des DPP stecken, genutzt werden.

Der erste Meilenstein von FURNITURE-X konnte bereits im November 2024 erreicht werden, als die Show Cases von der Polipol Unternehmensgruppe und von Nolte Küchen auf dem IWOfurn Summit präsentiert werden konnten. Weiter wurde ein voll funktionsfähiger Datenraum für die zukünftige kooperative Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette und für die Kreislaufwirtschaft präsentiert.

Nun geht es darum, mit dem Rollout der ersten Pilotprojekte den ersten Nutzen aus den digitalen Zwillingen zu ziehen und Mehrwerte für die beteiligten Branchenakteure zu schaffen. Daraus sollen später Branchenstandards abgeleitet werden, die für einen breiten Rollout unabdingbar sein werden.

Auch die praktische Umsetzung schreitet voran: Konkret sollen bei der Polipol Gruppe die Typenschilder an der Ware so angepasst werden, dass ein QR-Code als Tor zu den DPP-Informationen aufgedruckt werden kann.

„Dass in den bisherigen Prozessschritten schon so viel sichtbar ist und erreicht wurde, stimmt uns alle sehr zufrieden, ist aber natürlich darauf zurückzuführen, dass alle Beteiligten beim DPP die Zügel in die Hand nehmen, um die Dinge so zu gestalten, dass sie praktikabel sind und zur Wertschöpfung der Branche über die reine Erfüllung der regulatorischen Anforderungen hinaus beitragen“, freut sich Dr. Olaf Plümer, DCC (Daten Competence Center e. V.) und Verband der Deutschen Möbelindustrie e. V. (VDM).

Bereits im 2. Quartal des laufenden Jahres sollen die nächsten Meilensteine bekannt gegeben werden können. Dazu zählen, die weitere Integration für regulatorische Compliance-Anforderungen (DPP, EUDR), die Einbindung weiterer aktiver und interessierter Akteure aus Handel, Industrie und Digitalwirtschaft, die Ableitung von Blaupausen aus den Erfahrungen der Piloten für die Adaption sowie die Vernetzung mit laufenden Branchenprojekten und branchenübergreifenden Initiativen.

Neben dem Gründungskreis und dem bereits bestehenden Expertenbeirat sollen für die weitere effiziente Arbeit ein „Kreis der Aktiven“ und ein „Kreis der Interessierten“ gebildet werden. Ersterer soll neben dem Gründungskreis ausschließlich Mitglieder umfassen, die aktuell aktiv an einem der aktuell und zukünftig initiierten Pilotprojekte beteiligt sind.

Alle anderen, die Mitglied im Furniture-X-Konsortium werden möchten, werden zunächst im Kreis der Interessenten zusammengefasst, wo über alle Entwicklungen informiert wird und man Inputs für die weitere Arbeit der Initiative einbringen kann.

„Grundsätzlich ist natürlich weiterhin jeder willkommen, der mitmachen will, das ist und bleibt das Grundkonzept der Initiative. Allerdings war ein solches Stufenmodell notwendig, um das bisherige Entwicklungstempo beibehalten zu können“, betont Klaus Bröhl von Integrated Worlds.

Fest steht, dass der „Kreis der Interessierten“ noch in diesem Jahr zeitnah zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden soll. Weitere Maßnahmen: Die Showcases werden auf der VME Digitale (26.-27.3.25) zu sehen sein. Weiterhin wurde über die am Vortag stattgefundene Veranstaltung des Mittelstandsverbunds – ZGV berichtet. Ralf Heinemann wird dort eine regelmäßige Geschäftsführer-Runde rund um den Digitalen Produktpass etablieren, in der Nutzen und Vorteile der Digitalen Zwillinge diskutiert werden sollen.

Die Bilanz des ersten Jahres der Initiative Furniture-X ist positiv

Wer sich über den Fortschritt der Initiative informieren will und sich ein Bild von den gesetzlichen Vorgaben machen möchte, findet eine laufend aktualisierte Berichterstattung über FURNITURE X auf Moebel Digit@l.

Die Teilnehmenden

Bröhl, Klaus, Integrated Worlds GmbH

Sönke, Patrick, Integrated Worlds GmbH

Jürgens, Peter, Polipol

Heinemann, Ralf, Der Mittelstandsverbund – ZGV e.V.

Willms, Stefan, morphe Information Science

Dr. Plümer, Olaf, Verband der Deutschen Möbelindustrie e. V. (VDM)

Degenhard, Anika, Daten Competence Center e. V.

Berg, Holger, Wuppertal Institut

Strack, Heiner, Verband der Deutschen Möbelindustrie e. V. (VDM)

Lindemann, Christian, VDI

Prof. Wegener, Dieter, Siemens

Lindner, André, ECLASS e. V.

Esslinger, Ernst, HOMAG

Billmann, Meik, IDTA

Auerbach, Martin, Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e. V.

Prof. Dr. Führ, Martin, Hochschule Darmstadt

Quelle: Home. Made. Storys.