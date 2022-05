„Galvamet by Avitana“ startet durch

Seit Mitte vergangenen Jahres vertreibt die Avitana GmbH (Herford) unter „Galvamet by Avitana“ Abzugshauben des italienischen Anbieters Galvamet Srl aus Fontaniva – die ausgewählten Produkte des Partners stets in Verbindung mit Plasmafiltern der Herforder Spezialisten. Die Umsätze entwickeln sich hervorragend, gezielte Ausstellungs- und Fachhandelsaktionen unterstützen dabei nachhaltig.

Das jüngste Marketingprojekt läuft noch bis August 2022. Im Fokus stehen die Umlufthauben Mood, Blade und selbstverständlich das „Flaggschiff“ Globe aus mundgeblasenem Murano-Glas. Für die ausgewählten Designprodukte aus Italien sprechen neben einer energieeffizienten Technik und der programmierbaren Zeitschaltung vor allem die herausragende Qualität. Kaufmännische Argumente – von der Betriebskostenseite dank Umluft bis hin zu Lieferzeiten und individuellen Konditionen – sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit des Handels.

Nicht nur aus optisch-visuellen Gründen sorgt vor allem der „Globe“ für Furore – die harmonische Symbiose von Licht, Luft und Design. Die 57 cm messende Kugel – jede davon ein Unikat – in Weiß, Schwarz oder Bronze ist mit einem Leuchtmittel ausgestattet und reinigt 450 m³ Luft je Stunde mittels Plasma-Technik. Bei dieser „Haube“ mit dem Label ‚Made in Italy with Excellence‘ nur an moderne Küchen zu denken, wird ihr nicht gerecht. Die Innovation „Globe“ zielt ebenso auf den öffentlichen Raum – in Bars, Gaststätten, Hotels, Lounges bis hin zu Büros und Besprechungsräumen. Professionalität, Leidenschaft und Stil, dafür stehen die Abzugshauben „Galvamet by Avitana“!

Galvamet by Avitana – Umlufthauben als zeitlose Designobjekte: Der „Globe“ fasziniert jeden Nutzer und zieht auch bei jeder Vertriebsaktion die Blicke magisch auf sich.

Quelle: Avitana