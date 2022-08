gardiente 2022 – Hallenpläne online

Das Herz der gardiente – Die Aussteller

Eine Messe lebt von ihren Ausstellern! Drei weitere Aussteller stellen im Serienspecial ihre Marken vor. Sie haben erzählt, was die gardiente aus ihrer Sicht zu einer außergewöhnlichen Messe macht:

Musterring

Als Einrichtungsmarke mit einer Bekanntheit von über 70% in Deutschland bringt Musterring mehr als 80 Jahre Indoor-Erfahrung in den Outdoor-Bereich mit ein und ist laut eigener Aussage damit einer der wenigen echten Marken im Gartenmöbelbereich. Vor zwei Jahren haben sie ihre Outdoor-Kollektion FREILICHT auf den Markt gebracht. Da nicht alle Handelspartner von Musterring Gartenmöbel in ihrem Programm haben, erhoffen sie sich von ihrem Debüt auf der gardiente eine Erweiterung ihres Handelskreises. Hierfür setzen Musterring auf die besondere Atmosphäre der gardiente – einer Messe, bei der es kollegial und freundschaftlich zugeht.

Mehr Flexibilität bei Tisch- und Stuhlgruppen insbesondere in Hinblick auf verfügbare Tischhöhen sei laut Musterring das Gebot der Stunde. Daher präsentieren sie ein Lounge-System, das in unterschiedlichen Höhen erhältlich ist und somit die Themen „Lounge“ und „Dining“ gleichermaßen bedient.

Solpuri

Solpuri mögen an der gardiente den überschaubaren Rahmen, die hohe Qualität der Besucher sowie den Service und das damit verbundene Inklusivcatering für alle. Die Messe ist gut besucht und das Publikum fachkundig, wodurch sie mit vielen guten Gespräche rechnen. Außerdem gibt es genug Zeit, um in aller Ruhe Gespräche mit den Herstellern zu führen. Aus diesen Gründen sind Solpuri schon lange dabei: An der gardiente sei alles „einfach sympathisch“.

Auf Solpuris eigene Kollektion könne der Handel im Jahr 2023 kaum verzichten. Solpuri wollen die Fachbesucher mit dem Sitzkomfort, der Qualität und der Hochwertigkeit ihrer Möbel überzeugen.

Hillerstorp

Ebenfalls zum ersten Mal auf der gardiente vertreten sind Hillerstorp. Sie freuen sich auf eine sehr persönliche Messe, bei der sich jeder für jeden Zeit nimmt.

„Wie können wir das Leben im Freien schöner machen?“ – Diese Frage stellen sich Hillerstorp mit Neugier und Beharrlichkeit immer wieder neu. Gartenmöbel aus Skandinavien seien laut Hillerstorp ein „Must-have“ für die Outdoor-Saison 2023. Das Unternehmen produziert seit 1929 seine Produkte in Schweden und ist der bedeutendste skandinavische Hersteller von Gartenmöbeln.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Gardiente