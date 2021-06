Generalversammlung der Südbund eG

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die globalen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branche und das gute Ergebnis für die Südbund eG in 2020 trotz des schwierigen Umfelds. So konnte der Einkaufsverband seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 6,3 % auf insgesamt rund 62,2 Millionen Euro steigern. Dies führte zu einem Ergebnis von rund 439 Tausend Euro für 2020 und damit 128,6 % über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband e.V. bestätigte die Zahlen und die ordnungsgemäße Buchführung. Im Folgenden wurden der komplette Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig durch die Mitglieder entlastet.

Neben den finanzwirtschaftlichen Aspekten gab es auch personelle Veränderungen zu verzeichnen. Stefan Geyrhalter, der 18 Jahre lang Vorsitzender des Aufsichtsrates war, verkündete sein Ausscheiden aus Altersgründen. In diesem Zuge wurden mit Thomas Reusch und Uwe Krebs zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Dies geschah einstimmig ebenso wie die Wiederwahlen der Aufsichtsräte Günter Müller und Mathias Metzler. In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates wurde Mathias Metzler zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Südbund Generalversammlung 2021

Weitere Informationen finden Sie unter: www.suedbund.de

Quelle: Südbund