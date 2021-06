German Brand Award für rational einbauküchen

Mit der Auszeichnung in der Kategorie »Excellent Brands- Kitchen & Household Appliances«, erhalten wir für die Weiterentwicklung unserer Markenstrategie 2021 eine bedeutsame Anerkennung und realisieren somit einen weiteren wichtigen Schritt um rational im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.

Ein grundlegender Bestandteil der neuen Markenkampagne „Feel it. the rational moment“ bringt die Philosophie von rational auf den Punkt: Individuelle Ausstattungsoptionen und Accessoires setzen neue Maßstäbe in Sachen Küche, Wohnen und Wohlfühlwelten. Jede unserer Küchen ist so einzigartig wie die Menschen, die in ihnen leben.

Der rational Markenauftritt 2021 bringt mit emotionalen Stimmungsfotos, die in Prospekten, auf der Website und in Social Media verwendete werden, sowohl den Fachhändlern als auch den Endkonsumenten das Erlebnis Wohnen und Wohlfühlen in der Küche deutlich näher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rational.de

Quelle: Rational