GfMTrend: Küchen-ERFA-Tagung in Burg

Der GfMTrend Küchenkreis bei Burger

Der schwachen Konjunktur kraftvoll und klug etwas entgegensetzen: Darum ging es am 14. und 15. November 2023 auf der Küchen-Erfa-Tagung des GfMTrend Möbelverbunds. 75 Gesellschafter reisten dafür nach Burg in der Nähe von Magdeburg, denn für die Veranstaltung hatte die GfMTrend-Küchen-Delegation einen Top-Gastgeber gefunden: die Kitchen Family – Baumann Group mit ihrer dort ansässigen Marke Burger.

Zunächst lieferte die GfMTrend-Doppelspitze, Joachim Herrmann und Monika Simon, die seit dem 1. November 2023 offiziell als neue Geschäftsführerin von GfMTrend im Einsatz ist, ein Branchen- und Verbands-Update. Das Signal in Burg war deutlich: „An den makroökonomischen Rahmenbedingungen können wir aktuell nichts ändern. Aber wir können uns bestmöglich aufstellen, um in einer schwachen Konjunktur Impulse mit den richtigen Produkten und den richtigen Preisen zu setzen“, erklärte GfMTrend-Geschäftsführer Joachim Herrmann.

GfMTrend Geschäftsführer Joachim Herrmann, Monika Simon, Albrecht Ahrens (Dein Konfigurator)

Gesellschafter Günther Eberhardt, Geschäftsführer von Küchen Eberhard, gab im Anschluss Einblicke in die Arbeit des Küchenkreises und fasste dabei auch die erfolgreichen Verhandlungsergebnisse in den Jahresgesprächen mit der Industrie zusammen. Marcel Schrör, Produktmanager Küche bei GfMTrend, und Jörg Bleisteiner, IT-Leiter im Verband, referierten die aktuellen Aktivitäten und Schwerpunkte im Küchen-Segment – darunter die Highlights der Küchen-PAL-Messe, Werbe-Aktionen, das Schulungs-Portfolio und die Weiterentwicklung der digitalen Touchpoints des Verbands wie z.B. die Website.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema Onlinemarketing, das mit der Unterstützung des Verbands für die Gesellschafter so praxisorientiert wie möglich aufbereitet wurde. Hier erhielten die Händlerinnen und Händler wertvolle Informationen von Michael Lorenz, Geschäftsführer der Kundenfokussiert GmbH, wie sich Zielgruppen mithilfe von regionalen Online- und Social-Media-Maßnahmen aktivieren lassen. Diskutiert wurde auch, wie man sich im Wettbewerb abheben kann und welche Mehrwerte dem Kunden im Verkaufsgespräch noch geboten werden können – Helen Bangert, Leiterin Architektur & Design bei der Baumann Group, empfahl für den Planungsprozess beispielsweise die Erstellung und Integration von Moodboards.

Digitaler Schritt bei GfMTrend

Ein besonderes Highlight setzte Albrecht Arenz, Geschäftsführer von Dein Konfigurator, mit seinem Vortrag über einen wichtigen digitalen Schritt für GfMTrend. Denn mithilfe des Assistenz-Tools „Dein Produktfinder“ ist der Verband seit diesem Herbst dazu in der Lage, das gesamte Küchensortiment mit allen relevanten Informationen an seine Mitglieder bis ins Detail und in Echtzeit zu kommunizieren. Zusätzlich wird die gesamte PAL-Messe 2024 online und ressourcenschonend über „Dein Konfigurator“ abgewickelt werden. Die Unternehmer signalisierten großes Interesse, zumal sich in der Anwendung weitere Möglichkeiten in der Produktpräsentation und -konfiguration ergeben.

Alle Beteiligten blicken somit auf eine äußerst erfolgreiche Küchen ERFA-Tagung zurück: „Wir haben hier zu Gast bei einem strategischen Industriepartner von GfMTrend eine wichtige Standortbestimmung in stürmischen Zeiten vorgenommen. Wir haben Kraft und Ideen getankt und werden uns so auch 2024 im Küchenhandel behaupten können, bis wir dann Ende kommenden Jahres auf der PAL-Messe in Essen den nächsten großen Aufschlag für die Küche machen“, sagt Monika Simon.

Weitere Informatonen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend