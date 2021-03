Gorenje ist Superbrand Austria 2021

Seit 2013 bewertet das international bekannte Programm Superbrands die besten Marken Österreichs. Die Fachjury der Superbrands Organisation kürt alljährlich die profiliertesten Marken für ihre herausragende Arbeit, ihre leistungsstarke Performance und ihren konsistenten Markenaufbau. Superbrands sind also jene Marken, die in ihrem Marktsegment ein sehr gutes Image aufgebaut haben und im Vergleich zu ihren Mitbewerbern herausragende Vorteile bieten. Die Superbrands Organisation wurde 1984 in Großbritannien gegründet und hat seitdem weltweite Bekanntheit erlangt. Mittlerweile ist der Award eines der angesehensten Markensiegel, die starke Marken für ihre Performance am Markt auszeichnen.

Fachjury aus nahezu 90 Ländern

Die Markenauswahl und -bewertung erfolgt nach strengen, einheitlichen Regeln in nahezu 90 Ländern weltweit. Das Herz des Programms ist das sogenannte Brand Council, einer Fachjury aus Experten des Marketings, der Medien und PR, der Marktforschung und der Werbung. Bei der Bewertung achtet die Jury auf Popularität, Image, Markenaufbau und Innovationsfreude. Nach einer unabhängigen Onlinebewertung verleiht sie den nominierten Marken Punkte, wobei die Marke mit der höchsten Punkteanzahl als Kategorie-Sieger hervorgeht.

Innovative Hausgeräte mit modernster Technik

Angesichts des hohen Konkurrenzkampfes am heimischen Elektronikmarkt freut sich Gorenje umso mehr, als Sieger der Kategorie Haushaltsgroßgeräte des Marktsegments Elektronik hervorgegangen zu sein. Als Superbrand bietet Gorenje seinen Kundinnen und Kunden greifbare Vorteile, ein ehrliches Markenversprechen und eine konsistente Markenführung, die sich durch hohe Qualität, zuvorkommenden Service und einzigartige Produktvielfalt auszeichnet. Ganz nach den Anforderungen der Superbrands begeistert Gorenje mit praktischen Ideen und einfachen Lösungen für einen unkomplizierten Alltag. Die Haushaltsgeräte der Marke sind innovativ, basieren auf neuester Technologie und garantieren exzellenten Service. Hinter der Marke steckt Hingabe zum Detail, Leidenschaft und das Streben nach dem größtmöglichen Komfort für Kundinnen und Kunden.Unter diesem Vorsatz freut sich Gorenje auf viele weitere Jahre voller Innovation, Leidenschaft und Liebe zum Detail.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: gorenje