Grand Finale PALL-X 96 WOOD FLOOR WORLD CUP

Pandemiebedingt konnte das große Finale mit allen Landessiegern und mit der Bekanntgabe und der Würdigung des Weltmeisters leider nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung bei Pallmann in Würzburg stattfinden. Der Veranstalter entschied sich daher für ein digitales Format. Spaß und Entertainment kamen dennoch nicht zu kurz: Die virtuelle Veranstaltung wurde getragen von einer kurzweiligen Moderation und einer Live-Band, die mit stimmungsvoller Musik und Songwünschen der Teilnehmer für ein feierliches Ambiente und Interaktion sorgte.

In den einzelnen Ländern verfolgten die National Champions, so pandemiebedingt möglich, gemeinsam mit den jeweiligen Länderverantwortlichen das Geschehen am Bildschirm. Nach Rückblicken auf die Milestones des internationalen Wettbewerbs und einem Überblick über die eingereichten Referenzprojekte war es endlich soweit und die Gewinner wurden verkündet. 3. Platz: Argentinien Den dritten Platz belegte die Firma Pablo Genovese GMEH e hijos aus Argentinien mit der Renovierung von 400 m² Schachbrettparkett aus Kiefer und Nussbaum in einer Privatvilla. 2. Platz: Aserbaidschan Über den zweiten Platz durfte sich die Firma ARTEKO aus Aserbaidschan freuen. Die aufwendige Neuverlegung von anspruchsvollen Intarsien beeindruckte auch die anwesenden Parkettleger weltweit. In einem Privathaus ver-legte die Firma in verschiedenen Räumen ein optisch beeindruckendes und ein-zigartiges Intarsienparkett (270 m²) aus den Holzarten Eiche, Esche und diversen Exotenhölzern. 1. Platz: Polen Der erste Platz, und somit der Titel World Champion, ging an die Firma F.H. HiM Magdalena Marszalek aus Polen. Diese begeisterte mit der Neuverlegung von 750 m² Parkett im Pałac Czeczów im Dorf Kozy. In den Räumen und im Treppenaufgang des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Palasts wurden die Parkettböden mit aufwendigen Verlegemustern neu verlegt. Für aufregende farbliche Kontraste sorgen die Holzarten Eiche, Ahorn und Merbau. Aktuell beherbergt das Gebäude eine Bibliothek, einen Veranstaltungssaal, Ausstellungs- und Kunsträume.

Pallmann freut sich über die große internationale Beteiligung am Wettbewerb

„Wir sind nach wie vor überwältigt von der Vielzahl der Einreichungen“, so Klaus Stolzenberger, Markenverantwortlicher bei Pallmann. „Für mich persönlich war insbesondere die große Bandbreite der eingereichten Projekte spannend. Die Referenzobjekte hätten unterschiedlicher nicht sein können und jedes einzelne Projekt demonstriert für sich die Herausforderungen des Parkettlegerhandwerks.“ Diese steckten bei jedem Projekt in anderen Details: Ob aufwendige Blockstufen, bodentiefe Dachschrägen, Randfriese mit Rundungen, das Ersetzen einzelner Parkettstäbe in extrem beschädigtem Parkett, detailreiche Intarsien – jedes Objekt erzählt seine ganz eigene Geschichte und zeugt von großer Handwerkskunst im Zusammenhang mit der Versiegelung Pall-X 96. Die Teilnehmer ihrerseits zeigten sich durch das Event motiviert: „Der Wettbewerb inspiriert und zu wachsen und unsere Kunden glücklich zu machen“, so einer der Landessieger.



Hintergrund: Symbolträchtig startete Pallmann vor einem Jahr am 9.6.2020 den internationalen Pall-X 96 Wood Floor World Cup. Von Juni bis Ende November hatten Parkettleger die Möglichkeit, sich mit ihrem besten Objekt, in dem die Versiegelung Pall-X 96 zum Einsatz kam, zu bewerben. Auf diese Weise kamen insgesamt 84 Einsendungen aus 18 verschiedenen Ländern zusammen. Mit ihrem Referenz-Objekt nahmen die Teilnehmer zunächst an einem nationalen Wettbewerb teil: je Land entschied eine fachkundige Jury, bestehend aus Branchen-Experten, über den jeweiligen Landessieger. Alle National Champions wurden von Pallmann zum großen Finale eingeladen.

