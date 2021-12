Grundig: Bessere Geschenkideen als das Christkind

Im ganzen Raum duftet es nach Keksen, Tannennadeln und frischem Kaffee und schon beim Aufstehen ist klar – Weihnachten liegt in der Luft. In den Weihnachtsmorgen starten wir dieses Jahr ganz entspannt und stressfrei mit einer heißen Tasse Kaffee in der Hand, frisch gebrüht in der Kaffeemaschine KM 5620 von Grundig. Das Gerät hat ein Fassungsvermögen von zehn Tassen und fällt schon morgens dank nobler Edelstahloptik ins Auge. Für Frühaufsteher oder Langschläfer, am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen oder beim Arbeiten im Home-Office – mit der Grundig Kaffeemaschine bereitet man zu jedem Anlass köstlichen aromatischen Kaffee zu.

Die Weihnachtszeit hat einen besonderen Zauber an sich und Filmhighlights wie „Kevin – Allein zu Haus“ und „Tatsächlich Liebe“ bringen diese Magie jedes Jahr aufs Neue bis zu uns ins Wohnzimmer. Was gibt es Schöneres, als die Weihnachtsklassiker in bester Qualität am neuen Fernseher zu genießen? Der Grundig OLED Fire TV überzeugt nicht nur mit hochwertiger Auflösung und einem Gefühl wie im Kino, sondern auch mit neuesten technischen Extras, wie der Alexa Sprachsteuerung – was ihn zum idealen Geschenk für die ganze Familie macht. Das Modell 55 GOB 9099 OLED ist ein echter Hingucker in jedem Wohnzimmer.

Obwohl der Sound am Fernseher schon so einiges kann, wird die Geschenks-Idee perfekt mit der Soundbar von Grundig, um die Weihnachtsglocken noch glasklarer auch im Wohnzimmer erklingen zu lassen. Die Soundbar DSB 950 ist nicht nur schön anzuhören, sondern dank dem schlichten und modernen Design auch genauso schön anzusehen – mit dieser Geräte-Kombi von Grundig gehen Weihnachtswünsche in Erfüllung.

Ein Weihnachtsgeschenk, das auch die kommenden Jahre seinen Zweck erfüllt, ist die Dampfbürste ST 7950 von Grundig. Gepflegte Wäsche, faltenfreie Hemden und Blusen werden nie aus der Mode kommen, darum bereitet diese Weihnachtsüberraschung noch lange Freude. Die Dampfbürste macht sich in ihrem schwarzen und kupferfarbenen Design gut unter dem Christbaum und glättet dank Wasserdampf besonders schonend jede Art von Kleidung. Handlich und reibungsfrei erleichtert die FashionBrush unseren Alltag und hält, was sie verspricht.

Frohe Weihnachten!

