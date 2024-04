Häcker zieht eine Bilanz seiner Aktivitäten im Jahr 2023

Ausweitung des internationalen Fachhandelsnetzwerks

Im vergangenen Jahr hat Häcker seine internationalen Handelsaktivitäten ausgeweitet. Um seine Präsenz im chinesischen Markt zu verstärken, konnte Häcker mit Herrn Hongyi Cai einen hervorragend vernetzten China-Experten gewinnen. Im November 2023 eröffnete Häcker in Miami sein Headquarter North America, in dessen Showroom sich Kundinnen und Kunden auf 350 m² von der hohen Qualität nachhaltig produzierter Häcker Küchen „Made in Germany“ überzeugen können.

Feierliche Eröffnung des Showrooms in Miami (v. l. n. r.): Claudio Riedi (GABC), Markus Sander und Andreas Gommeringer

Ausbau der Lackkompetenz

Das Familienunternehmen erweiterte im Jahr 2023 zudem sein Angebot an Lackvarianten. Zur EuroCucina 2022 hatte Häcker in der Produktlinie systemat mit dem NCS-Lacksystem über 2.000 Farbtöne in sein Programm aufgenommen. Im Jahr 2023 erweiterte der Rödinghausener Küchenhersteller sein Portfolio in der Produktlinie concept130 um die neue Direktlackfront TOP, die besonders gut vom Markt angenommen wurde. Sie wird sowohl in matter als auch in glänzender Ausführung bereits im Preiseinstieg angeboten.

AV 6000 im mediterranen NCS-Farbton S4040Y50R

„Pure Inspiration“

Mit seiner Hausmesse „Pure Inspiration“, die im September fast 6.000 Besucherinnen und Besucher zählte, sowie mit seinen Messeauftritten auf der „Kitchen & Bath Industry Show“ (KBIS) in Las Vegas, der „Küchenwohntrends“ in Salzburg, der „Hem & Villa“ in Stockholm und der „esprit cuisine“ in Paris festigte und erweiterte der Möbelhersteller im vergangenen Jahr seine europäischen und transatlantischen Handelsbeziehungen.

TOP SOFT Graphit

Neuer Schwerpunkt Living

Im letzten Jahr hat Häcker sein Angebot an wohnlichen Gestaltungselementen deutlich ausgebaut. Mit dem erweiterten Sortiment aus frei konfigurierbaren Garderoben, Sideboards und Lowboards legte Häcker seinen Fokus auf die individualisierte Wohnraumgestaltung sowie auf ganzheitliche Einrichtungslösungen – vom Entrée bis zur Küche.

Entrée in AV 6000 Kristallweiß und RAL 7002 Olivgrau

2024: Ausblick

Häcker blickt zuversichtlich auf das Jahr 2024. Zu den Highlights des kommenden Jahres werden die „EuroCucina“ im April, die Hausmesse im September und die „esprit cuisine“ im November zählen. Im Rahmen der Hausmesse wird Häcker dieses Jahr, entsprechend seinem je zweijährigen Produktentwicklungszyklus, Innovationen in der Produktlinie systemat präsentieren, um dem Fachhandel und den Endkunden neue Antworten und Lösungen zu bieten.

Das Unternehmen Häcker in Rödinghausen

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.com/de

Quelle: Häcker Küchen