Haier Smart Home veröffentlicht aktuelle Finanzergebnisse

Haier Smart Home, die weltweite Nummer 1 im Bereich großer Haushaltsgeräte*, hat seine Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2021 veröffentlicht. Diese weisen einen Umsatz von 7 Milliarden Euro und einen Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Der Umsatz außerhalb Chinas stieg um 24,6 Prozent im Jahresvergleich, das Umsatzwachstum mit Premium-Produkten stieg sogar um mehr als 40 Prozent. * Quelle Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2021, % units share, volume sales data 2020

Der Bericht für das 1. Quartal 2021, der auf den kürzlich veröffentlichten Geschäftsberichts 2020 folgte, bestätigt das profitable Wachstum des Überseegeschäfts. Im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen einen globalen Umsatz von über 26,5 Milliarden Euro, wobei der Umsatz mit Smart-Home-Geräten weltweit um 29 Prozent stieg. Haier Europe erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von über 2,1 Milliarden Euro, mit einer Steigerung von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent* belegt das Unternehmen Platz 5 in der Rangliste der europäischen Haushaltsgeräteindustrie.

Haier Europe mit Hauptsitz in Italien festigt damit seine europäische Führungsposition in den Bereichen Konnektivität und IoT mit seiner Mehrmarkenstrategie. Candy, Hoover und Haier sind die starken Marken, die den Verbraucher mit einem bedarfsorientierten Sortiment sowie vernetzten und KI-gesteuerten Benutzererlebnissen begeistern – und die anstreben, die erste Wahl in diesem Segment zu sein. Im Rahmen dieser Strategie hat Haier Europe seine Marktgröße und Gesamtrentabilität weiter verbessert. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Premium-Marken. Diese Ambitionen unterstreicht die Marke Haier mit innovativen Produkten und einem Wachstum von fast 20 Prozent im Jahr 2020.

Auf dem Weg der Transformation von einem traditionellen Produktionsunternehmen zu einem Co-Creation- und IoT-Community-Ökosystem will das Unternehmen seine Cloud-Plattformen-Strategie durch aktuelle Neuheiten wie die App hOn Smart Home Experience, die alle Geräte der Marken von Haier Europe in einem einzigen und intuitiven Wohn-Ökosystem verbinden soll, vorantreiben. hOn wurde auf der IFA 2020 offiziell vorgestellt und gewann die wichtigste und begehrteste Anerkennung in der Welt des Designs: den Red Dot Award in der Kategorie Brands & Communication Design 2020.

Das Wachstum in Europa wurde durch das schnellere Wachstum im Bereich E-Commerce-Plattformen getrieben. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch On- und Offline-Integration einschließlich der Eröffnung von Flagship-Stores, Brand Walls und Shop-in-Shops. Darüber hinaus wurden Allianzen mit Partnern aus verschiedenen Bereichen und Branchen gestärkt, um vielfältige Szenarien für Küche, Wäsche und Haushaltspflege mit Schwerpunkt Smart Home zu fördern.

„2020 war sicherlich ein beispielloses und in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr. Oberste Priorität hatte für uns stets die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Wir waren aber auch gefordert, die Kontinuität unseres Geschäfts sicherzustellen und die Kunden in der gewohnten Form und Qualität zu beliefern. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung in diesen Krisenzeiten zeigt, dass sich unsere Bemühungen auszahlen und von Handelspartnern und Endkonsumenten gleichermaßen geschätzt werden“, sagt Yannick Fierling, CEO von Haier Europe. „Unsere Wachstumsstrategie für Europa ist ehrgeizig und langfristig ausgelegt. Die positive Performance im 1. Quartal 2021 zeigt deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Darüber hinaus wurde Haier von WPP und Kantar als einzige „IoT Ecosystem Brand“ der Welt nominiert und vom IMWF zu einem der vertrauenswürdigsten Unternehmen in Deutschland gewählt.

Geleitet vom Spirit seiner Mitarbeiter will Haier Europe die Wachstumsstrategie im Jahr 2021 vorantreiben und die Distanz zu den Verbrauchern weiter minimieren (Zero-Distance-Philosophie). Erhebliche Investitionen in innovative Produkte sowie in die Marken sind geplant. Dies wird von der Eröffnung der ersten Kühlschrankproduktion in der EU sowie dem Ausbau der Produktion im Unternehmensbereich Waschen in der Türkei untermauert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haier-europe.com

Quelle: Haier