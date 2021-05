Hailo auf der interzum @home

Der Lebensmittelpunkt hat sich für die meisten Menschen mehr denn je ins eigene Zuhause verlagert. Arbeit, Familienleben, Freizeit – alles findet unter einem Dach statt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns in den eigenen Wänden wohlfühlen. Dazu trägt Hailo seit mehr als 70 Jahren bei: mit cleveren Produkten und Systemen, die mehr Ordnung, Komfort und Leichtigkeit ins tägliche Leben bringen. Mit diesem Konzept ist das hessische Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern erfolgreich. Die Marke mit dem „roten Punkt“ steht weltweit für Komfort, Qualität und einen Anwendernutzen, der auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und das tägliche Leben in Küche, Bad oder Hauswirtschaftsraum erleichtert.

2020 – ein überraschendes Erfolgsjahr

Das vergangene Jahr war außergewöhnlich für alle Menschen. Für Hailo war 2020 ein Erfolgsjahr: Wer viel Zeit an einem Ort verbringt, Vorstellungen gestalten. Deswegen waren die Produkte mit dem roten Punkt stark gefragt. Darüber hinaus konnte Hailo Unternehmen und Haushalte dank seiner Expertise in Hygienelösungen dabei unterstützen, die Herausforderungen der Corona-Pandemie zu meistern. So hat Hailo bereits im Sommer 2020 Schutzwandsysteme zur Marktreife gebracht, um die Sicherheit in Betrieben zu erhöhen. Auch Hygienelösungen waren in Unternehmen und Haushalten gefragt, zum Beispiel Tandem AntiBak, das Abfalltrennsystem mit antibakterieller Wirkung. All diese Lösungen haben ihre Schnittmenge in der Nutzenorientierung – und sind Beispiele dafür, wie agil und schnell Hailo auf besondere Herausforderungen reagiert. So blickt das Familienunternehmen weiterhin optimistisch in die Zukunft.

Hailo erhält EcoVadis-Auszeichnung in Silber

Das vergangene Jahr hielt noch einen weiteren Meilenstein bereit: Mit der EcoVadis-Auszeichnung in Silber wurde von externer Stelle bestätigt, dass Hailo seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Nachhaltigkeit gehört bei Hailo traditionell zur gelebten Unter-nehmenskultur. In welchem Maße dies erfolgreich ist, wurde in dem Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis ermittelt: In der Ge-samtbetrachtung der Corporate Social Responsibility, kurz CSR, steht Hailo mit der erreichten Punktzahl im Ranking bei 83 Prozent. Das bedeutet: Hailo gehört zu den Top-17-Prozent der Rangliste und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Hailo auf der interzum@home 2021

Auf der diesjährigen interzum@home präsentiert das Unterneh-men eine Reihe von Produktneuheiten und Ergänzungen zu bestehenden Erfolgsreihen. Zwei erfolgreiche Ordnungssysteme für Küche und Hauswirtschaftsraum sind in einem neuen, angesagten Farbton erhältlich. Ein smarter Schranköffner funktioniert außerdem auf Zuruf. Neu im Programm ist darüber hinaus ein innovatives Futter- und Ordnungssystem für den tierischen Mitbewohner. Und auch hier wurden alle Produkte nach dem Hailo-Grundgedanken entwickelt: das Zuhause zum Wohlfühlort zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo-einbautechnik.de

Quelle: Hailo