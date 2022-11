HAILO auf der SICAM 2022

Seit 75 Jahren ist das Unternehmen mit dem roten Punkt ein Garant für Produkte, die die Arbeit im Haushalt komfortabler machen. Im Fokus der Produktentwicklung bei HAILO steht dabei immer der Mensch – derjenige, der mit den Produkten arbeitet. „Der Anwendernutzen hat für uns die höchste Priorität“, sagt Martin Mies, Geschäftsbereichsleiter Einbautechnik bei HAILO. „Wir wollen mit unseren Produkten auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und das tägliche Leben in Küche, Bad und Hauswirtschaftsraum erleichtern.“ Dass HAILO mit dieser Mission erfolgreich ist, zeigt sich auch auf der diesjährigen SICAM, wo mit dem Abfalltrennsystem Tandem das meistverkaufte System dieser Art in einer trendigen Jubiläumsedition dabei ist. 12 Millionen Mal wurde Tandem verkauft. Kein Wunder, denn mit der Einführung des Trennsystems hatte HAILO ein Thema aufgegriffen, das bis dahin neu war.

Gesundes aus dem Garten – auch in der Mietwohnung

HAILO fasst Themen ins Auge, die in der nahen Zukunft unser Leben bestimmen werden. Platzsparende Lösungen etwa werden im urbanen Lebensraum mehr und mehr nachgefragt. Das Smart Home, in dem die vernetzte Technik den Umgang mit den Aufgaben des täglichen Lebens erleichtert, erreicht immer mehr Haushalte. Die Aspekte Nachhaltigkeit und Gesundheit bewegen mittlerweile die Mehrzahl der Menschen. Für all diese Bereiche hat HAILO Lösungen entwickelt. Ein Highlight ist dabei der Micro Garden, in dem auf engstem Raum gesunde Lebensmittel selbst gezogen werden können. Mit dem HAILO Libero 3.0 er­obert Sprachsteuerung die Abfallsysteme – hygienisch und smart. „Auf der SICAM präsentieren wir für all die Herausforderungen des modernen Lebens Lösungen für die Felder, auf denen wir aktiv sind“, sagt Martin Mies. „Und dabei vergessen wir selbstverständlich nicht, wofür der rote Punkt seit nun schon 75 Jahren steht: Neben Komfort ist das die außergewöhnliche Qualität, die wir durch strenge Produkttests erreichen, die alle Produkte von HAILO bestehen müssen.“

HAILO Micro Garden: Microgreens aus der Schublade

Einer der großen Trends, der sich über die letzten Jahre im urbanen Raum verbreitet hat, ist Urban Gardening. Zuvor ungenutzte Flächen der Innenstädte werden von Freizeit-Gärtnern bewirtschaftet, die Kleingartenvereine haben Hochkonjunktur, jeder Zentimeter auf Balkons und Terrassen wird für Beete und Blumenkästen genutzt. Die Sehnsucht nach mehr Natur, mehr Grün trifft auf den Wunsch, dem Speiseplan selbst angebaute Lebensmittel hinzuzufügen. Mit dem neuen Micro Garden von HAILO, dem ersten Einbausystem dieser Art, kann dieser Wunsch auch auf engstem Raum umgesetzt werden: Das Komplett-Set für den Miniatur-Garten in der Schublade greift neben der Urban-Gardening-Bewegung noch einen weiteren Trend der Zeit auf: Microgreens.

Microgreens für eine gesunde Ernährung

Als Microgreens werden die gesunden und nährstoffreichen Keimlinge von Gemüse- und Kräuterpflanzen bezeichnet. Die spezielle Aufzuchtart macht es möglich, dass die Pflanzen bereits nach wenigen Tagen geerntet und frisch verzehrt werden können. Dank ihrer vielfältigen Aromen sind sie die perfekte Ergänzung für Suppen, Sandwiches oder Salate. Sie sind dabei nicht nur schmackhaft, sondern versorgen den Körper mit wichtigen Vitaminen. So sind sie das perfekte Mittel, um Gesundheitsbewusstsein, Kulinarik und die Freude am Grün in den eigenen vier Wänden zu kombinieren.

Frische Vitamine einfach aus der Schublade zaubern

Der HAILO Micro Garden macht die Anzucht von Microgreens so sauber und platzsparend wie möglich. Der Minigarten ist ordentlich in der Schublade verstaut und kann dank App-Steuerung sowie automatisierter Belichtung und Belüftung aufwandsarm betrieben werden. Ein Lichtmodul mit spezieller Pflanzen-LED im Deckel sorgt für ideale Lichtverhältnisse, die mit dem automatischen Tag-Nacht-Zyklus noch optimiert werden. Um Abwechslung auf den Speisplan zu bringen, können zwei unterschiedliche Pflanzenprogramme gleichzeitig laufen. Vier herausnehmbare Schälchen sorgen dafür, dass die Nutzer stets mit den Microgreens ihrer Wahl versorgt sind. Gesteuert wird der automatische Garten smart über eine App, funktioniert aber im Standard-Programm auch „offline“. Das Einbausystem passt in Schubladen mit 60 Zentimeter Breite – und kommt ganz ohne Pflanzerde aus. Die Microgreens wachsen sauber und hygienisch dank Saatgut-Pads, die HAILO gemeinsam mit einem Start-up-Unternehmen anbietet – in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, einzeln oder als Abo-System.

Die Haustierstation von HAILO: Komfort für Hund, Katze & Co.

Rund 25 Millionen Hunde und Katzen leben in deutschen Haushalten. Tendenz steigend. Damit wächst auch die Nachfrage nach smarten Lösungen für das Zusammenleben von Tier und Mensch. Für mehr Komfort bei der Fütterung von Hund, Katze & Co. sorgt jetzt die Haustierstation von HAILO: eine innovative Futterstation, die mithilfe weiterer Ordnungsmodule im Nu zum zentralen Aufbewahrungsort für sämtliches Tierzubehör wird.

Die Küche als Treffpunk von Mensch und Tier

Haustiere – und besonders Hunde – haben ein enges Verhältnis zu ihren menschlichen Bezugspersonen. Das bedeutet auch, dass sie sich gerne dort aufhalten, wo Frauchen und Herrchen sich wohlfühlen. Der Küche kommt dabei besondere Bedeutung zu. Sie ist Treffpunkt der ganzen Familie, hier unterhält man sich, spielt Gesellschaftsspiele, bereitet die Mahlzeiten zu – und isst gemeinsam. Immer mehr Menschen nehmen daher auch bei der Küchengestaltung Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Haustiere. Mit der Haustierstation bietet HAILO nun Küchenindustrie und Handel die Möglichkeit, auf diesen Wunsch zu reagieren.

Im Fokus: die neue Futterstation

Die clevere Einbaulösung für Küche oder Hauswirtschaftsraum wird einfach in den Schrank integriert. Die Futterstation passt an jede Küchenschrank-Drehtür ab 40 Zentimeter Breite, verschwindet unsichtbar im Schrank – und kann selbstverständlich auch in bestehenden Küchen nachgerüstet werden. So hat das Haustier seinen festen „Esstisch“ direkt bei seinen Besitzern.

Je nach Bedarf ist die Futterstation mit ein oder zwei Näpfen ausgestattet. Damit Hund und Katze diese nicht frei durch die Küche schieben können, sind die Näpfe auf einer abgerundeten Plattform fixiert. Die Futterstation lässt sich nach Öffnen der Türe auf den Boden absenken und nach Beendigung der Fütterung direkt wieder hochziehen und wegklappen. Das Stolpern oder Umstoßen von Futterbehältern, die im Weg herumstehen, gehört damit der Vergangenheit an. Und mobil ist die Futterstation dazu: Dank der Ein- und Aushängefunktion und des praktischen Tragegriffs lässt sich die gesamte Einheit mühelos abnehmen, transportieren und an einer anderen Stelle abstellen.

Nützliches Zubehör für eine komplette Haustierstation

Begleitet wird die Futterstation von einer Reihe praktischer Ordnungsmodule, die eine optimale Ergänzung darstellen. Ein Ablageboard aus pulverbeschichtetem Metall kann zum Abstellen von Futterpackungen und anderen Utensilien genutzt werden. Das integrierte Kehrset hilft bei der schnellen Reinigung, wenn mal etwas danebenfällt.

Der Aufbewahrung von Zubehör dient HAILO FlexiKit, die Universal-Box aus schlagfestem Kunststoff. Egal ob Leine, Haarbürste, Krallenschere, Zeckenzange, Impfbuch – alles findet seinen Platz. Die Box ist mit transparentem Klappdeckel sowie mehreren integrierten, stapelbaren Stauraumfächern ausgestattet.

Wohnen wird smart: HAILO Libero 3.0 mit Sprachsteuerung

Komfort und Vereinfachung: Diese Begriffe stehen im Mittelpunkt des großen „Smart Home“-Trends der Einrichtungsbranche – und immer wieder auch im Mittelpunkt der Produktentwicklung von HAILO. Mit dem Libero 3.0 greift das Unternehmen auch dieses Thema auf und führt damit seine Innovationsoffensive fort. Der intelligente Türöffner hört aufs Wort: Verbunden mit dem Sprachsteuerungssystem Alexa, wird das Gerät nun per Sprachnachricht aktiviert.

Der Kundennutzen im Fokus

Im „Smart Home“ erhöhen die Errungenschaften der Digitalisierung den Wohnkomfort. Ein Thema mit großem Potenzial – auch für HAILO: „Kundennutzen ist hier das Stichwort“, sagt Martin Mies. „Bei dem Thema ‚Smart Home‘ wird sich sicherlich nicht alles, was heute entwickelt wird, durchsetzen. Doch diejenigen Anwendungen, die dem Endkunden das Leben erleichtern, haben gute Chancen, sich auf dem Markt zu etablieren.“

Sprachsteuerung für noch mehr Komfort

Ein Feature, das sich in anderen Bereichen schon sehr erfolgreich durchgesetzt hat, ist die Sprachsteuerung. Um komplexe Vorgänge in Gang zu setzen, braucht der Nutzer lediglich mit einer Sprachsoftware zu kommunizieren. „Das ist tatsächlich ein starker Service in vielen Bereichen“, so Martin Mies. „Gerade dort, wo man alle Hände für andere Tätigkeiten benötigt, ist die Aktivierung von Technik durch Sprache enorm praktisch.“

Die smarte Technik des Libero 3.0 ist besonders nützlich, wenn man beim Zubereiten von Speisen in der Küche keine Hand mehr frei hat. Die einfache Öffnung des Müllschrank-Auszuges per Fußbedienung oder Sprachbefehl verhindert zudem ein Verschmutzen der Griffblende bzw. der Front des Schrankes, da dies berührungslos vonstattengeht – und sorgt so für ein hygienisches Umfeld.

HAILO Cargo Synchro: Abfalltrennung mit System

Cargo Synchro von HAILO ist das aktuelle Abfalltrennsystem der Oberklasse. Erhältlich in vielseitigen Varianten, passt sich das System perfekt an jede Küche an. Darüber hinaus steht Cargo Synchro für Laufruhe und Komfort in der Handhabung. Seine synchronisierten Vollauszugsschienen machen das Abfalltrennsystem besonders sanft, leise und stabil.

Einfache Montage und verlässliche Qualität

Cargo-Synchro-Modelle sind in einem zeitlosen Dunkelgrau für Spülunterschränke im Europaformat von 30 bis 60 Zentimeter Breite erhältlich, für Seitenwandstärken von 16 bis 19 Millimeter geeignet und dabei selbstjustierend. Durch die Bajonettbefestigung der Rahmenteile und der Schnelltrennung des kompletten Systems von den Auszugsschienen ist es in kürzester Zeit montierbar und genauso schnell demontierbar. Die Frontbeschläge haben eine Exzenter-Verstellung für Neigungs- und Höhenvariabilität. Alle Metallteile sind dunkelgrau pulverbeschichtet. Die abgedeckten, vollsynchronisierten Auszugsschienen sind mit Überauszug und gedämpftem Selbsteinzug ausgestattet. Der herausfahrbare Systemdeckel aus Metall ist vollflächig mit einer rutschfesten Gummimatte belegt und ideal als Ablagefläche für unterschiedliche Utensilien geeignet. Zu guter Letzt: Cargo Synchro ist nicht nur komfortabel, sondern auch robust. Wie alle Systeme von HAILO wurde auch der Cargo Synchro mit mehr als 100.000 Auszugszyklen getestet.

HAILO Tandem Black Edition: Klassiker in neuem Look

Zum Jubiläumsjahr gönnt HAILO einem seiner Klassiker einen neuen Look. Das Abfalltrennsystem Tandem kommt zum 75-jährigen Bestehen des Unternehmens mit dem roten Punkt als Black Edition auf den Markt – und führt so den Trend zu dunklen Küchen im Schrankinneren fort.

Abfalltrennung mit Erfolg

Dass HAILO für die Jubiläumsaktion Tandem wählte, ist kein Zufall: HAILO Tandem war das erste Abfalltrennsystem auf dem Markt und ist mit über 12 Millionen verkauften Exemplaren gleichzeitig das erfolgreichste. Zudem steht es für das, was HAILO seit 75 Jahren ausmacht: mehr Komfort im Haushalt, hohe Qualität, perfekte Raumnutzung. Zur Tandem Black Edition hat HAILO hier sogar noch eine besondere Aktion gestartet: Mit jedem verkauften System wird im Rahmen eines Aufforstungsprogramms ein Baum finanziert – und HAILO selbst finanziert noch einen zweiten.

Tandem nutzt den vorhandenen Platz im Schrank ideal aus. Das Abfalltrennsystem ist klein, leicht und trotzdem sehr robust und widerstandsfähig. Durchdacht ist auch der Deckel, der bei Auszug im Schrank verbleibt und als Ablagefläche für Utensilien des täglichen Bedarfs dient.

