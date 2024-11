HANDWERK TRIFFT GASTLICHKEIT: ZUKUNFT ERLEBEN AUF DER „ALLES FÜR DEN GAST“ 2024

Feierliche Eröffnung der „Alles für den Gast“ (c)FRBMediaa-ChristopherBlank

Mit 711 Ausstellern (2023: 629) und 35.972 Fachbesucher:innen (2023: 35.451) verzeichnete die Leitmesse auch dieses Jahr einen großen Zuspruch und gab entscheidende Impulse für die zukunftsorientierte Entwicklung der Branche – vor allem in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Nachwuchsgewinnung.



„Die ‚Alles für den Gast‘ wurde heuer zum ersten Mal vom Messezentrum Salzburg durchgeführt und stand ganz im Zeichen der Gastlichkeit,“ so Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH.



„Es ist uns gelungen, einen inspirierenden Raum zu schaffen, in dem sich die Gastronomie und Hotellerie mit frischen Ideen, nachhaltigen Konzepten und einem klaren Fokus auf die Zukunft weiterentwickeln konnten. Die diesjährige Gastmesse war für uns ein voller Erfolg und bestärkt uns bereits jetzt in der Planung der 55. Ausgabe, die wir mit neuen Ideen und viel Vorfreude gestalten werden.“, so der Messeschef weiter.



Wissenstransfer und neue Ideen

Die „Alles für den Gast“ hat sich über die Jahre hinweg zu einem zentralen Treffpunkt für Wissensaustausch und Networking entwickelt. Über 100 Talks, Workshops und Masterclasses mit rund 300 Expert:innen boten wertvolle Einblicke und inspirierten zu neuen Ideen und praxisnahen Lösungsansätzen.

Bereits beim offiziellen Eröffnungs-Talk mit dem Titel „Handwerk in der Gastronomie und Hotellerie“ hob KommR Robert Seeber von der Wirtschaftskammer Österreich hervor: „Tourismus ist heutzutage ein Fels in der Brandung“. Diese Aussage setzte den Tenor der gesamten Veranstaltung, bei der Optimismus und Motivation zentrale Themen waren.

Die Fachbesucher:innen konnten sich in 11 Messehallen inklusive der salzburgarena auf vielfältige Konzepte, neueste Trends und StartUps sowie spannende Produktpremieren freuen, die das gesamte Portfolio und die Innovationskraft der Branche widerspiegeln. In zahlreichen Diskussionen und Gesprächen wurde aktiv an Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen gearbeitet. Die Besucher:innen konnten so wertvolle Impulse für ihre eigenen Betriebe mitnehmen und daraus konkrete Strategien entwickeln, um den zukünftigen Anforderungen des Gewerbes erfolgreich zu begegnen.

Johann und Margarete Kapsamer, Fa. Joka

Nachhaltigkeit im Fokus auf der „Alles für den Gast“

Nachhaltigkeit war eines der zentralen Themen der Gastmesse. In der BIOWELT hatten Besucher:innen die Möglichkeit, nachhaltige Lebensmitteltrends und innovative Konzepte zu entdecken, die die Gastronomie und Hotellerie zukunftsfähig machen. In der neu geschaffenen E-Mobility Welt wurden umweltfreundliche Mobilitätslösungen vorgestellt, die auch in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnen. Besonders spannend waren die Expertentalks auf der Gastro Circle Bühne, die sich intensiv mit den Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeit in der Gastronomie beschäftigten.

Alois Fritzer, Hans Jörg Scholl, Fa. Sedda

Von technologischen Fortschritten über nachhaltige Lösungen bis hin zu kreativen kulinarischen Trends und Impulsen wurde auf der „Alles für den Gast“ 2024 alles geboten, was das Herz von Gastronomen und Hoteliers höherschlagen lässt.

„Einmal mehr hat sich die ‚Alles für den Gast‘ als unverzichtbares Branchentreffen für Gastronomie und Hotellerie etabliert“, so Michael Reich, Messeleiter der „Alles für den Gast“. „Die Messe bot nicht nur eine Plattform zum Austausch und zum Knüpfen wertvoller Kontakte, sondern auch die Möglichkeit, gemeinsam die Zukunft der Branche zu gestalten.“

Das Team von Schösswender mit seinen Partnern

Save The Date: Die „Alles für den Gast“ 2025 bietet Gastronomen und Hoteliers vom 08. bis 11. November 2025 im Messezentrum Salzburg wieder eine einzigartige Gelegenheit spannende Wettbewerbe, innovative Produkte und inspirierende Gespräche zu erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gastmesse.at

Quelle: Messezentrum Salzburg