HEFEL Kunden Champion 2024: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

HEFEL ist ein führender Naturbettwarenhersteller Europas. Die hochwertigen Bettwaren werden aus besten Rohstoffen, mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail zu 100% in Österreich produziert. „Wir freuen uns sehr, beim aktuellen Marken-Monitor Austria der ÖGVS – Gesellschaft für

Verbraucherstudien auch 2024, wie in den Vorjahren, hervorragend abgeschnitten zu haben,“ so Geschäftsführer Dietmar Hefel. Insgesamt erhielt HEFEL sechs Auszeichnungen in diesem Jahr.

Weitere Auszeichnungen für HEFEL

In der übergreifenden Gesamtwertung der Studie:

+ Herausragende Kundenzufriedenheit

+ Herausragende Qualität

+ Herausragend in Preis/Leistung

Und im Produktsegment Bettwaren darf HEFEL sich freuen über:

+ TOP Kundenzufriedenheit

+ TOP Qualität

Aus mehr als 230.000 Kundenurteilen zu insgesamt 1.040 Marken aus 90 Produktkategorien wurden segmentübergreifend die besten Marken ermittelt und in der unabhängigen Studie „Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2024“, durchgeführt vom ÖGVS, der

Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien, zusammengefasst.

Weitere Informationen finden Sie dazu hier: https://www.qualitaetstest.at/awards/mma24/

Informationen zu HEFEL finden Sie unter www.hefel.com

Quelle: HEFEL