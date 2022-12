Heimtextil 2023: gebündeltes Angebot an Fasern, Garnen, Outdoor-Stoffen und Kunstleder in der Halle 4.0

Natürlich, synthetisch oder gemischt. Elastisch, strapazierfähig und funktional: Die Heimtextil bietet in der Halle 4.0 von der Vorstufe bis hin zur textilen Veredelung ein relevantes und internationales Angebot an Fasern und Garnen sowie veredelten Deko- und Möbelstoffen. Bereits etablierte Anbieter aus dem Fasern- und Garnsegment werden mit Neuausstellern in der Halle 4.0 gebündelt und zentral präsentiert. „Mit diesem kompakten Produktangebot reagieren wir auf ein zunehmendes Bedürfnis von Herstellern und Händlern: die Produktentwicklung bereits in der Vorstufe mitgestalten zu können. Ein ganzheitlicher Blick im Designprozess wird immer wichtiger – insbesondere bei Polstermöbeln, an die bei der Faser beginnend immer nachhaltigere sowie funktionalere Ansprüche gestellt werden“, so Bettina Bär, Director Heimtextil für den Heimtextilbereich.

Ein Highlight der Halle 4.0 ist der Trevira CS-Gemeinschaftsstand: „Wir freuen uns, dass wir mit 16 Kunden präsent sein werden. Hier zeigen wir eine breite Palette an Möglichkeiten, die Trevira CS-Stoffe bei der textilen Gestaltung von Innenräumen bieten. Der Fokus liegt insbesondere auf den Eigenschaften, die Trevira CS-Stoffe neben ihrer Schwerentflammbarkeit bieten. Diese werden in der Sonderschau Textile Talents by Trevira CS aufgegriffen. Weitere Themen des Standes werden Aspekte der Nachhaltigkeit sein“, so Anke Vollenbröker, Director Marketing & Business Development Trevira CS.

Weitere führende Anbieter im Areal sind Korteks und Reliance sowie Neuaussteller wie der türkische Hersteller Bulut Tekstil.

Hochwertige Anbieter für Outdoor-Stoffe und Kunstleder

Ebenfalls in der Halle 4.0 setzt sich für Architekt*innen, Hotelentscheider*innen und Designer*innen ein hochwertiges Angebot an Outdoor-Stoffen, technischen Textilien für den Objektbereich und Kunstleder zusammen – darunter eine Vielzahl an spanischen Outdoor- und Contract-Spezialisten wie Atenzza Outdoor, Cabanes & Ortuno, Citel, Fernando Cerda Blanes e Hijos, Exit Fabrics, Pyton und Recasens. Auch der italienische Hersteller Tendaggi Paradiso sowie Leder- und Kunstlederanbieter wie die türkische Marke Flokser und die deutschen Unternehmen mah-ATN und Vowalon zeigen ihre Neuheiten. Abgerundet wird das Angebot durch die Aussteller Ambienta, Futura Leathers, Gebrüder Munzert, Gruppo Mastrotto sowie Indetex, die ihre hochwertigen Stoffe für das Objektgeschäft direkt am Boulevard in Form selektierter Komplettstände präsentieren.

„Wir freuen uns darauf, auf der Heimtextil in neuen Märkten durchzustarten. Wir haben die Veredelung unserer Stoffe komplett umgestellt, um die Umweltbelastung zu reduzieren, und präsentieren neue Designs mit dickeren Texturen, die der Markt nachfragt. Die nächste Heimtextil ist die richtige Plattform, um in nur vier Tagen diese Neuheiten einer großen Anzahl an Fachleuten aus verschiedenen Teilen der Welt zu zeigen. Gleichzeitig bekommen wir im persönlichen Austausch direkt ein Gefühl für die Wünsche der Kunden und erhalten unmittelbares Feedback“, zeigt sich die Marketingabteilung von Citel erfreut über die Teilnahme an der Heimtextil 2023.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH: Pietro Sutera