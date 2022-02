Heimtextil Summer Special: bereits rund 1000 angemeldete Aussteller aus 46 Ländern

Die einmalige Sommerausgabe der Heimtextil erreicht ihren ersten Meilenstein: Nach Ablauf der Frühbucherfrist Anfang Februar haben rund 1000 Aussteller aus 46 Ländern ihre Teilnahme angekündigt. „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass bereits innerhalb weniger Wochen eine solche Vielzahl an Ausstellern mit ihrer Teilnahmeankündigung auf das Heimtextil Summer Special setzen. Auch die sehr hohe internationale Beteiligung unterstreicht das globale Commitment der Wohntextilbranche“, so Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies. Unter den Herkunftsländern der Aussteller sind u. a. Frankreich, Indien, Italien, die Niederlande, Pakistan, Portugal, Spanien, die Türkei und die Vereinigten Staaten.

„Wir bei Aznar Textil freuen uns sehr auf das Heimtextil Summer Special. Auf der Heimtextil kann man vermitteln, was einen als Unternehmen auszeichnet, neue Kundenkontakte knüpfen, aber auch Kundenentscheidungen beschleunigen: Ein sofortiges Feedback zu neuen Kollektionen bedeutet Zeit- und Kostenersparnis. Am Ende sind wir Menschen, die sich sehen, die Stoffe anfassen und von Angesicht zu Angesicht kommunizieren müssen. Hierfür ist die Heimtextil der globale place to be“, sagt Eduardo Aznar, Geschäftsführer von Aznar Textil, Spanien.

Einer der Schwerpunkte des Heimtextil Summer Special: das internationale Volumengeschäft

Interessierte Unternehmen können sich weiterhin registrieren. Schwerpunkt der Veranstaltung bildet neben dem internationalen Volumengeschäft auch der Einzelhandel. Die Trendpräsentation in der Halle 4.0 bietet zudem diesen Sommer wertvolle Orientierungshilfe für die Zukunft der Heimtextilbranche und beleuchtet deren Wandel zu einem langfristig ausgerichteten Denken für eine nachhaltigere Industrie. Zudem präsentieren zum Summer Special eine Vielzahl an Textildesignern aus aller Welt ihre Kollektionen.

Erfolg in großen Mengen: Hersteller und Großhändler aus 46 Ländern

Aus dem bisherigen Anmeldestand wird deutlich: Das Summer Special im Juni 2022 wird auch der Profitermin für Anbieter mit dem Schwerpunkt auf großvolumigeren Ordermengen und führt sie mit Großhändlern, Außenhändlern, Inhabern filialisierter Fachgeschäfte und weiteren volumenorientierten Einkäufern aus Europa und Übersee zusammen:

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung, das Heimtextil Summer Special durchzuführen. Interkontinentale persönliche Treffen mit Besuchern und Kunden in diesem Sommer – insbesondere mit Großhändlern und Handelsketten – sind wichtig, um unsere Artikel zu präsentieren und Geschäftsbeziehungen zu stärken,“ so Mário Abreu, Events & Marketing Manager der Elastron Group, Portugal.

Positive Entwicklung: Messen unter 3G-Regeln erleichtern internationale Teilnahme

Die Bestimmungen der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen sehen zum jetzigen Zeitpunkt die Durchführung von Fachmessen in Frankfurt unter 3G-Regeln vor. Dies erleichtert insbesondere interkontinentalen Ausstellern und Einkäufergruppen – beispielsweise aus China oder aus Russland – die Teilnahme, da sie unabhängig von zugelassenen Impfstoffen möglich ist. Diese Entwicklung zeigt: Der Einsatz von Schutzmaßnahmen auf Fachveranstaltungen und während geschäftlichen Begegnungen wird immer stärker von Freizeitevents abgegrenzt betrachtet und bewertet.

Heimtextil Conference „Sleep & More“

Auch Beratungs- und Produktangebote für den Bettenfachhandel werden auf dem Heimtextil Summer Special umfassend beleuchtet. Dabei dient die Heimtextil Conference „Sleep & More“ als Anlaufstelle für Vertreter des Bettenfachhandels, wo sie ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Produktvorstellungen erwartet.

Heimtextil Trends und Nachhaltigkeit

Die Inszenierung der Heimtextil Trends in der Halle 4.0 bietet im Sommer einen tiefgreifenden Einblick in die Einrichtungsthemen von morgen. In diesem Zusammenhang nimmt auch das Thema Nachhaltigkeit ein zentrales Thema auf der Heimtextil ein. Wie wichtig es ist, die Zusammensetzung von Textilien stärker in den Fokus zu rücken und die Unternehmen zu einem langfristig ausgerichteten Denken zu bewegen, beleuchten die Heimtextil Trends 22/23.

Techtextil & Texprocess

Zeitgleich zum Heimtextil Summer Special präsentieren Aussteller ihre Produkte und Neuheiten im Bereich technischer Textilien und der textilen Verarbeitungsindustrie auf den internationalen Leitmessen Techtextil und Texprocess. Über vier Monate vor Start haben sich bereits rund 1.000 Aussteller angemeldet. Zusätzlich ergänzen zahlreiche Gemeinschaftsstandteilnehmende und zwölf internationale Länderpavillons die Auftritte. Insgesamt versprechen Anmeldungen aus 44 (Techtextil) bzw. 27 Ländern (Texprocess) umfassenden internationalen Austausch. Erstmalig bieten Techtextil und Texprocess 2022 eine Digital Extension: Ausstellende und Besuchende sind dadurch sowohl vor Ort in Frankfurt als auch virtuell anzutreffen und können sich in ergänzenden Formaten austauschen. Zu diesen neuen Touchpoints gehören: Matchmaking-Angebote, Round-Tables, Chat-Funktion, 1-zu-1 Videogespräche oder digitale Timetables. Dank der Parallelität der drei Messen können nationale und internationale Einkäufer erstmals globale Trends und Neuheiten entlang großer Teile der textilen Wertschöpfungskette gebündelt an einem Ort erleben.

Das Heimtextil Summer Special findet vom 21. bis 24. Juni 2022 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt