Heimtextil Summer Special: Breites Produktangebot von rund 1.000 Ausstellern aus 46 Ländern

Dank der einmaligen Parallelität mit der Techtextil und Texprocess, haben Sie zeitgleich die Chance, Innovationen und Trends entlang weiterer Teile der textilen Wertschöpfungskette zu entdecken.

Auch für volumenorientierte Einkäufer aus Europa und Übersee wird das Heimtextil Summer Special zum wertvollen Profitermin. Denn hier treffen sie auf viele Anbieter mit dem Schwerpunkt auf großvolumigeren Ordermengen. Schauen Sie mit der Messe Frankfurt gemeinsam nach vorne und reservieren Sie sich den neuen Termin im Sommer!



Heimtextil Themen und Highlights

Für Trendhungrige ist die erste Anlaufstelle die aufwändige Inszenierung der Heimtextil Trends in Halle 4.0. Bei der Heimtextil Conference „Sleep & More“ dreht sich alles um das Megathema „Gesunder Schlaf“. Hier finden Sie ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Produktvorstellungen. Auch für das Objektgeschäft werden themenspezifische Vorträge und geführte Messerundgänge angeboten.

Fokusthema Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt eine zentrale Rolle auf dem Heimtextil Summer Special ein. So steht bei der Inszenierung der Heimtextil Trends in der Halle 4.0 die Frage nach der Zusammensetzung von Textilien und die Entwicklung hin zu einem langfristig ausgerichteten Denken im Fokus. Aber auch in Vorträgen, geführten Messerundgängen und Informationsarealen erhalten Sie Anregungen und Ausblicke in die Zukunft einer nachhaltigen Textil-Branche.

Techtextil & Texprocess

Zeitgleich zum Heimtextil Summer Special erwarten Sie auf den internationalen Leitmessen Techtextil und Texprocess Produkte und Neuheiten von mehr als 1.000 Anbietern im Bereich technischer Textilien und der textilen Verarbeitungsindustrie. Die beiden Fachmessen bieten außerdem eine Digital Extension, über die sich Ausstellende und Besuchende auch virtuell austauschen können. Ihr Heimtextil Summer Special Ticket kann für den Besuch aller drei Veranstaltungen genutzt werden.

Messen unter 3G-Regeln erleichtern internationale Teilnahme

Die Bestimmungen der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen sehen zum jetzigen Zeitpunkt die Durchführung von Fachmessen in Frankfurt unter 3G-Regeln vor. Dies erleichtert insbesondere internationalen Ausstellern und Einkäufergruppen die Teilnahme, da sie unabhängig von zugelassenen Impfstoffen möglich ist.

Immer wieder Neues entdecken. Jetzt reinschauen!

Nur einen Mausklick entfernt: Trends vor anderen kennen, sich optimal am Markt positionieren und einmalige Einkaufserlebnisse für Kunden schaffen.

Tipp: Nextrade – digitaler B2B Marktplatz

Als digitaler B2B-Marktplatz für Home & Living ermöglicht Nextrade 24/7-Geschäftsbeziehungen zwischen Händlern und Lieferanten.

