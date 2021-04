HELLA – kräftiges Wachstum im Coronajahr

Die hohe Bereitschaft, in die eigenen vier Wände zu investieren, sei die Basis für das starke Geschäftsjahr gewesen, erläuterte Kraler. Parallel habe HELLA durch große Anstrengungen in der Integration der Unternehmensgruppe die Leistungsfähigkeit deutlich steigern können. Im gesamten Konzern seien nun einheitliche Prozesse für alle Geschäftsvorgänge umgesetzt. Die Marktbearbeitung habe dadurch an Flexibilität und Schlagkraft gewonnen. In den drei deutschen Werken ist die Produktion nie stillgestanden. Die intensive Betreuung des deutschen Händlernetzwerks sei durch den Ausbau von Verkaufsaußen- und Innendienst gelungen. In Österreich hat die Kurzarbeit nur zwei Wochen statt der ursprünglich geplanten drei Monate gedauert.

Komplexes Geschäftsmodell, das Erfolg hat

„Outdoor-Living hat 2020 eine regelrechte Explosion in der Nachfrage erlebt. Um den Lebensraum ins Freie zu erweitern, ist Sonnen- und Wetterschutz unverzichtbar. Markisen und Terrassenüberdachungen waren extrem gefragt“, resümierte Kraler.

Sonnenschutz an Gebäuden wird in Mitteleuropa mehr und mehr zum Standard zeitgemäßen Bauens. Das gelte sowohl für die Nachrüstung bei Sanierungen als auch für den Neubau von Ein- oder Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden und Büros. „Wir sind nicht nur einer der wenigen Komplettanbieter Europas auf der Produktseite, sondern wir bedienen als Einziger alle relevanten Zielgruppen am Bau. Dieses Geschäftsmodell ist komplex, aber auch erfolgversprechend. Ganz besonders dann, wenn mehrere Geschäftsfelder – Privatkunden, Fachhändler, Industrie und Objektbau – boomen. Wir beweisen täglich, dass wir alle Vertriebskanäle gut betreuen können“, sagte Kraler.

Digitale Steuerung über App

Auf der Produktseite erwähnte Kraler neben der Outdoor-Palette die Erfolge bei der digitalen Steuerung von Sonnen- und Wetterschutz. Das hauseigene System ONYX könne nicht nur in die Gesamtsteuerung eines Haushalts integrieren werden, sondern auch der Leistungsumfang werde ständig erweitert. Zum Beispiel durch Wetterfunktionen, die über die ONYX-App gesteuert werden können: „Bei Schneefall lassen sich die Lamellen eines Terrassendachs senkrecht stellen, um dem Schneedruck auszuweichen. Die App fordert den Nutzer automatisch auf, je nach Wetterlage zu handeln, egal wo er sich gerade befindet oder wird so voreingestellt, dass das Produkt selbst handelt.“ Ebenso wirkungsvoll ist die Schaltung von Jalousien je nach Sonnenstand. „Der Klimawandel ist im Wohnzimmer der Menschen angekommen. Hitze in Innenräumen zu vermeiden, ist auch in Mitteleuropa eine alltägliche Anforderung geworden“, erläuterte der HELLA-Geschäftsführer.

Ausblicke 2021: Erstmals mehr als 200 Millionen Euro Umsatz geplant

Diese Trends werden auch 2021 die Wachstumstreiber bei HELLA sein, ist man beim Osttiroler Hersteller überzeugt. Man plant sogar mit dem nächsten Rekordjahr: Erstmals soll der Umsatzsprung über 200 Millionen Euro gelingen; das wäre ein Plus von mehr als sieben Prozent. Kraler sieht das Unternehmen seiner Familie erst am Anfang einer weiteren steilen Aufwärtsentwicklung. „Bei uns fließen die intensiven Vorleistungen von mehr als zehn Jahren Akquise, Integration und Umgestaltung zusammen. Nun kommen wir so richtig in die Gänge, was Produktportfolio und Kundennähe betrifft. Der gesellschaftliche Trend hin zu unserem Produktportfolio tut sein Übriges“ prognostizierte Kraler.

Selbstreinigende Lamellen und flüsterleise Anlagen

HELLA wird auch 2021 mit aufsehenerregenden Neuheiten die Märkte überraschen. Zum Beispiel mit selbstreinigenden Lamellen, die nach einer Titanbeschichtung durch Sonne und Regen weitgehend sauber gehalten werden. Oder mit dem ersten Flüstermotor in der ONYX-Steuerung, durch den Rollläden beinahe lautlos bewegt werden können. Die Pergolen von HELLA werden erstmals mit automatischer Frosterkennung ausgestattet, Zusatzausstattungen wie LED-Beleuchtung oder Infrarot-Heizstrahler für Markisen und Terrassenüberdachungen werden ausgerollt. Zum Boom im Holzbau passt die Neuheit TRAV Integral: Ein vorgefertigtes Gesamtsystem aus Rahmen, Fensterbrett sowie integriertem Sonnen- und Insektenschutz ersetzt den Einbau von Einzelkomponenten in die Fensteröffnung. Der TRAV Integral wurde kürzlich mit dem R+T Innovationspreis in Silber ausgezeichnet.

