HoReCa auf der Ambiente 2023

Das Ambiente HoReCa Areal ist die führende Plattform für alle Themen, Sortimente und Trends der Branche und ein Muss für alle Hoteliers und Gastronomen. Prominent platziert in der Halle 11.0 im Umfeld der Ambiente Produktgruppen Table, Kitchen, Accessories & Baking und Cook & Cut hat das HoReCa Segment eine große Bühne. Nachhaltigkeit, Innovation und modernstes Design stehen nächstes Jahr im Mittelpunkt. Auch die neuesten Trends rund um New Work und den Arbeitsplatz der Zukunft sind erstmals dabei.

Ambiente HoReCa

Auf einer eigenen Hallenebene präsentiert sich die Ambiente als der internationale Hotspot für neue, innovative Gastronomie- und Hospitalitykonzepte, die aktuellsten Ausstattungen und angesagtesten Designs.

Hier werden alle relevanten Themen der Branche aufgegriffen und die neuesten weltweiten Trends für Hotel, Catering und Gastronomie präsentiert.

Wie werden unvergessliche Erlebnisse in der Gastronomie und Hotellerie kreiert? Was sind die weltweiten Trends für den gedeckten Tisch, wie schaut das Buffet von morgen aus und welche neuen Präsentationsformate gibt es? Welches Zubehör für Catering ist unverzichtbar und wie lassen sich die neuesten Food Designs gekonnt umsetzen?

Produzenten von Tabletop, wie trendigem Besteck und Geschirr, sowie Hersteller verschiedenster Gläser und Glasprodukte finden sich im HoReCa Areal der Ambiente ebenso, wie Hersteller die sich auf den Bedarf von Töpfen und Pfannen in Großküchen spezialisiert haben. Die neuesten Trends bei Cateringausstattung, Cateringzubehör und alles was es braucht um das Buffet fit für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen sind in diesem Bereich zu finden. Branchenrelevante Produkte für Hygienemaßnahmen im Bereich HoReCa präsentiert der Großhandel ebenso, wie eine große Auswahl an nachhaltigen Einwegprodukten und Verpackungen, die die Gastronomen für angesagtes Mealprepping benötigt.

Lernen Sie dazu in der Horeca Academy

Hochkarätige Experten halten Vorträge zu neuen Konzepten und Strategien rund um Hotellerie und Gastronomie, über Interiors und Dekorationen im Gastraumbereich oder die Trends und Neuheiten aus der Profi-Küche.

Quelle: Messe Frankfurt