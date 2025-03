Hyundai SANTA FE ist „SupremeWinner“ des 2025 Women’s Worldwide Car of the Year Award

Die Hyundai Motor Company freut sich, dass der neue Hyundai SANTA FE bei den Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards 2025 zum „Supreme Winner“ gekürt wurde. Der weltweit anerkannte WWCOTY-Titel wird von der einzigen, rein weiblichen Jury in der internationalen Automobilindustrie vergeben.

Der Hyundai SANTA FE ist bereits im Jänner als Sieger in der Kategorie „Großes SUV“ hervorgegangen!

Zu den Bewertungskriterien und der Liste der wichtigsten Eigenschaften des Hyundai SANTA FE gehörten:

Sicherheit

Qualität

Technologie

Design

Leichtigkeit des Fahrens

Leistung

Komfort

Effizienz

Umweltverträglichkeit

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nach diesem Erfolg in der ersten Runde hat der neue SANTA FE auch den Weg in die Endrunde der Gesamtwertung, an der 80 weitere Fahrzeuge teilnahmen, gefunden.

Und heute, nur kurze Zeit danach, hat der Hyundai SANTA FE den WWCOTY 2025 Titel „Supreme Winner“ gewonnen und ist damit der beeindruckende Sieger unter den 81 Finalisten!

Der SANTA FE zeichnete sich durch sein außergewöhnliches Fahrerlebnis, seine Flexibilität im Innenraum, seinen Designansatz und seinen Antrieb aus. Die Jury hob den „geräumigen Innenraum“ und das „futuristische und sehr markante Design“ des SANTA FE hervor und betonte, dass „der Komfort an Bord auf dem Niveau von Premiumfahrzeugen liegt“.

In Kombination mit seinem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis und seinem breiten Leistungsspektrum in Bezug auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Leistung, Effizienz und Raffinesse festigte der SANTA FE seinen Status als führender SUV auf dem Weltmarkt.

Der neue SANTA FE hat seit seiner Einführung auch noch andere anerkannte Preise gewonnen.

Diese WWCOTY-Auszeichnung „Supreme Winner“ ist die jüngste in einer wachsenden Liste von weltweiten Auszeichnungen, die der Hyundai SANTA FE bereits erhalten hat, darunter:

Hyundai SANTA FE 2025 WWCOTY 2025 – die wichtigsten Erkenntnisse

Der Erfolg des Hyundai SANTA FE bei den WWCOTY Awards 2025 als „Supreme Winner“ und bester großer SUV spiegelt das Engagement von Hyundai wider, Fahrzeuge zu entwickeln, die sich an den Wünschen der Kunden orientieren und ein breites Spektrum an Perspektiven und Vorlieben ansprechen. Diese Auszeichnungen zeigen die globale Attraktivität des SANTA FE und seine Resonanz bei Frauen weltweit.

Weitere Informationen über das Women’s World Car of the Year finden Sie unter www.womensworldcoty.com.

Weitere Informationen über Hyundai finden Sie unter www.hyundai.at

Quelle: HYUNDAI