imm cologne 2022: TRENDimmPACT live erleben

Die internationale Businessmesse der Interior Design Branche, die imm cologne, öffnet in 8 Wochen ihre Tore. Auch wenn die Herausforderungen weiterhin groß sind, arbeitet das Messeteam stringent an der Vorbereitung der Januar Edition der internationalen Einrichtungsplattform imm cologne weiter. Ganz im Sinne dieser Strategie geht die imm cologne heute mit einem neuen Content-Format an den Start: Der TRENDimmPACT wird zukünftig mehrmals im Jahr erscheinen und beschäftigt sich jeweils mit einem speziellen Megatrend. Den Start macht das Thema „Nachhaltigkeit”.

Mit dem neuen Format setzt die imm cologne ganz auf ihre Aufgabe als Trend-Radar und Branchensprachrohr. Datenbasiert gibt die imm cologne einen Ausblick auf die Zukunft der Einrichtungswelt: Wohin entwickelt sich die Branche? Welche neuen Rahmenbedingungen, gesellschaftlicher, politischer und kultureller Art, haben Auswirkungen auf die Art, wie wir zukünftig leben? Welche Kaufkriterien sind für die Endkunden von morgen besonders wichtig? Wie richte ich frühzeitig mein Business auf diese neuen Entwicklungen aus? Welche Chancen bietet dieser Trend?

Neben inspirierenden Beispielen wie innovativen Startup-Ideen, Produktneuheiten und Materialtipps kommen Designer, Hersteller und Experten aus verschiedenen Fachbereichen zu Wort und liefern handfeste erfolgsrelevante Insights.

All das soll Appetit auf den Austausch und das internationale Branchentreffen im Januar machen. Als Teil des „imm cologne 365“-Konzeptes (Inspiration, Networking, Business an 365 Tagen im Jahr) ist der TRENDimmPACT ab sofort ein fester Bestandteil der Kommunikation. „Time for Exchange“ wird von nun an – ganzjährig – mit der imm cologne möglich sein.



Verfolgen Sie hier den TRENDimmPACT Nachhaltigkeit!

https://www.imm-cologne.de/magazin/trendimmpact/

Quelle: Köln Messe