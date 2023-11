imm cologne 2024: Vorfreude auf das Branchentreffen steigt

Zu den renommierten Handelspartnern, die ihren Besuch bereits angekündigt haben, gehören Alinea, BUT, Conforama, El Corte Inglés, Friedhelm Schaffrath, IKEA, JYSK, Krieger/KHG, Micasa, Möbel Martin, Next, Nitori, Porta Möbel, Svenska Hem und XXXLutz. Auf Vermarkter-Seite nutzen unter anderem Aldi, La Redoute, REWE und Tchibo die größte Einrichtungsmesse Deutschlands als Sprungbrett zur Entdeckung innovativer Interior-Lösungen. Auch Einkaufsverbände wie Alliance, Begros, Einrichtungspartnerring VME, Europa Möbel-Verbund, GIGA und viele mehr sind vertreten und signalisieren damit ihr Vertrauen in die imm cologne als bedeutende Networking- und Businessplattform.

„Die Vorfreude bei den Ausstellern ist, trotz der allgemein bekannten Herausforderungen in der Marktlage, deutlich spürbar. Die Zusagen der großen Verbundgruppen und führenden Möbelhäuser auf Besucherseite unterstreichen dieses positive Signal. Wir freuen uns, den Messeteilnehmenden mit der imm cologne direkt zu Jahresbeginn wieder eine wichtige Geschäftsplattform bieten zu können“ , so Bernd Sanden, Director der imm cologne.

Home: Business-Plattform der internationalen Einrichtungswelt

Als Fachbesuchermesse mit einer verkürzten Laufzeit von fünf Messetagen steht effizientes Business im Zentrum der imm cologne 2024. Der Branchentreffpunkt eröffnet ausstellenden Unternehmen und Besuchenden die Möglichkeit, neue Handelspartnerschaften zu schließen und bestehende Geschäftskontakte zu pflegen. Insbesondere das Home-Segment der imm cologne fungiert dabei als Plattform für Im- und Export in der Einrichtungsbranche und bietet Herstellungsunternehmen zentralen Zugang zum deutschen Markt.

Mit trendigen Einrichtungsideen für junge Wohnkultur bis hin zu stilvollem Interieur für höchsten Wohnkomfort bietet die Home-Welt eine umfassende Angebotsauswahl. Hier finden sich Sitzgarnituren, Sesseln, Liegen, Einzelsofas, Funktionscouches, Wohnzimmerausstattungen, Regalsysteme, sowie SB-Möbel, Kindermöbel, Fachsortimente und Accessoires. Die Vielfalt in diesem Bereich spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensstile der Konsumenten wider und bietet Einrichtungslösungen für diverse Wohnanforderungen.

Neben Home gehören auch Sleep und Pure zu den Messesegmenten der imm cologne. Mit einer Ausstellervielfalt, die von konsumorientierten Marken bis hin zu hochwertigen Premium-Herstellungsunternehmen reicht, deckt die internationale Einrichtungsmesse das gesamte Angebotsspektrum der Branche ab. Vom 14. bis 18. Januar 2024 bringt die imm cologne die internationale Interior-Welt in Köln erneut zusammen und setzt die Trends der kommenden Einrichtungssaison.

Hallenplan der imm 2024

Quelle: Köln Messe