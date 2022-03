Interior Furniture: spoga+gafa 2022 präsentiert Pop-up Event

Einmalig in 2022 ergänzt das Pop-up Event „Home meets spoga+gafa“, welches sich der Interior-Möbelwelt widmet, das Möbelsegment der spoga+gafa. Vereint werden damit in Halle 4.2 Indoor- und Outdoorkräfte an einem Ort gezeigt. Das Pop-Up Event ermöglicht effiziente Ordertätigkeiten zum bestmöglichen Termin für Einkäufer und Händler, die ihren Kunden Outdoor- wie Indoor-Möbel anbieten und an einem Ort ordern möchten. Ein generelles und nachhaltig vorgesehenes neues Hallensetup der Möbelhallen der spoga+gafa schafft auch über 2022 hinaus eine neue Dynamik und garantiert beste Frequenzen in allen Furniture-Hallen. Die Hallen 3.1, 11.1 & 11.2 sowie die unique-Halle 10.2 bilden künftig ein „Möbel-Dreieck der kurzen Wege“.

Ausstellerseitig richtet sich die „Home meets spoga+gafa“ an In- und Outdoor-Möbelhersteller aus der Mitte des Marktes. Das Pop-up Event ist eine von drei attraktiven Beteiligungsformen im Jahr 2022 für die Interior Branche auf dem Weg zur imm cologne 2023. Es ergänzt die kontinuierlichen Kontaktpunkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die die Koelnmesse mit einem Portfolio von der interzum über die spoga+gafa und imm cologne bis hin zur ORGATEC bietet. Die Präsentation nicht nur von Produktneuheiten, sondern auch von Bestseller-Modellen auf der „Home meets spoga+gafa“ zu diesem Zeitpunkt ist optimal: Die Zeiten sind weiterhin unruhig, der Markt ist volatil, sodass auch Bestseller-Modelle mit kleinen Updates auf der „Home meets spoga+gafa“ eine Plattform finden, um die Geschäfte weiter anzukurbeln. Zudem profitieren die Teilnehmer von zwei weiteren Vorteilen der spoga+gafa: Besucher und Internationalität. Zu den Hauptbesuchergruppen zählen historisch die Großflächen des Möbelhandels, der Möbelfachhandel sowie die weltweiten Bau- und Heimwerkermärkte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messe