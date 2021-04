interzum@home: „interzum Trend Stage“ mit den Brennpunkten der Einrichtungsbranche

Welche gesundheitsschützenden Materialien gibt es auf dem Markt? Was bedeutet veganer Holzwerkstoff, generatives Design oder Cradle to Cradle für die Möbelbranche? Funktioniert Möbelverleih? Und ganz aktuell: Wie verändert Corona das Design? In einer unglaublichen Vielzahl erstklassiger Beiträge werden diese und andere spannende Themen auf der virtuellen Plattform interzum @home des internationalen Leitevents der Zulieferindustrie für die Möbelbranche und den Innenausbau zwischen 4. und 7. Mai live diskutiert.

Katrin de Louw

Die interzum TREND STAGE presented by TRENDFILTER® steht als die marktnahe Plattform für alle designrelevanten Trends rund um das Thema Möbeldesign und Einrichtung der nächsten fünf Jahre. Das durch die Trendexpertin und Inhaberin des TRENDFILTER® Katrin de Louw kuratierte Vortragsprogramm beinhaltet eine bisher nie dagewesene Vielfalt und Tiefe: Weit über 50 namhafte Spezialisten berichten an den vier virtuellen Messetagen online in kurzer, prägnanter Taktung über die wichtigsten Designtrends für Möbelindustrie und Innenausbau. Sie diskutieren mit den teilnehmenden Gästen praktische Ideen für Produktion sowie Vermarktung und visualisieren Trends, die Leben und Arbeiten in Räumen in den nächsten Jahren maßgeblich prägen.

Vielfalt, Branchennähe, Praktikabilität, Relevanz

„Natürlich schauen wir mit unseren Themen in die Zukunft und dabei spielen die Megatrends wie Gesundheit, Ökologie, Digitalisierung und Urbanisierung eine wichtige Rolle im Vortragsprogramm“, so de Louw in der aktuellen ‚heißen‘ Phase der Vorbereitung.

„Mit den facettenreichen Themen auf der interzum Trend Stage werden wir die zukunftsweisenden Thesen mit konkreten Anknüpfungspunkten zu erfolgreichen Geschäften verbinden und so, gemäß des interzum-Leitgedankens, gemeinsam mit der Branche die Lebensräume von morgen schaffen. So bleiben wir auch in der digitalen Welt der gefragte globale Marktplatz für Aussteller und Besucher,“ ergänzt Maik Fischer, Director der interzum.

Vorteil digitale Messe: Präsentationen langfristig verfügbar

Für das Nachmessegeschäft bleiben alle Beiträge den Fachbesuchern über mehrere Wochen verfügbar und können bis zum Ende des Sommers online als „Video on Demand“ innerhalb der interzum @home aufgerufen werden. Das erhöht nicht zuletzt die Reichweite der Zugriffe auf der ganzen Welt. Mit dem hochkarätigen Programm und außergewöhnlichen Referenten bietet Veranstalter Koelnmesse einen lang wirksamen Zusatznutzen über das eigentliche, 2021 rein digitale Messegeschäft hinaus. In sinnvoller Ergänzung zu den Angeboten der Aussteller schafft der viertägige Vortragsevent die Grundlage für global erfolgreiches Business von morgen. Details zum geplanten Programm auf der Trend Stage unter https://www.interzum.de/events-home/programm/referenten/

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum @home – Möbelfertigung Innenausbau, digital 04.05. – 07.05.2021

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe