ISH digital 2021: Mit Zukunftsthemen am Puls der Zeit

Die Kalender sind geblockt: Im März schaut die Welt nach Frankfurt am Main – zumindest digital. An keinem Ort ist zeitgleich so viel Branchen-Know how und Expertise, so viel Angebot und Nachfrage versammelt wie alle zwei Jahre zur ISH. So auch zur ISH digital 2021: Hier trifft sich die internationale SHK-Branche zum Vernetzen, zum Wissensaustauch, zu Produktpräsentationen und zum Aufzeigen neuer Lösungen und Innovationen.

Die ISH setzt Impulse

Der Green Deal ist eines der wichtigen Zukunftsthemen, das zur ISH digital 2021 im Bereich Energy diskutiert wird. Dazu werden heiztechnische Lösungen und Systeme vorgestellt, die einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Im Rahmen dessen wird auch das ISH Technologie und Energie Forum die aktuellen politischen Rahmenbedingungen im Wärmemarkt umfassend beleuchten.

Weiter wird die immense Bedeutung der Lüftungs- und Klimaanlagen – gerade vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie – im Vordergrund stehen. Lüftungstechnologie kann helfen, die Konzentration der Covid-Aerosole in der Raumluft in Innenräumen durch die ständige Durchspülung mit einer hohen Menge an Außenluft, erheblich zu verdünnen, zu filtern und somit das Infektionsrisiko stark zu verringern.

Der Bereich Water wird sich thematisch auf Trinkwasserhygiene und die sich abzeichnende Hygiene-Welle im Bad fokussieren. Mit schmutz- und bakterienresistenten Oberflächen, berührungsloser Bedienung und hygienischen Komfort-WCs präsentiert die Sanitärwirtschaft smarte Lösungen für wachsende Hygieneanforderungen – egal, ob für das Hotel-Bad, die öffentliche Toilette oder das private Lifestyle-Badezimmer. Pop up my Bathroom greift die Top-Themen auf und wird in Anlehnung daran drei langfristige Trends für die Badgestaltung zur ISH digital 2021 exklusiv präsentieren. Dabei sind es vor allem die drei Trends .Smart Bathroom, .Green Bathroom und .Living.Bathroom, die bei der Gestaltung und Umsetzung von Badezimmern in den nächsten Jahren nachhaltigen Einfluss entfalten werden. Mit dem neuen Leitmotto Inside | Outside lenken die Initiatoren bei der Darstellung der Trends die Aufmerksamkeit auf den zunehmenden Einfluss der innovativen Technik „hinter der Wand“.

Die ISH: Digital-Hub für Geschäftskontakte

Zur ISH digital 2021 besteht die Präsenz der Aussteller zukünftig aus zwei Bausteinen: dem ISH Contactor und der ISH digital Plattform.

Der ISH Contactor ist der internationale Hub und die Suchmaschine für Wasser, Wärme und Klima. Auf ish.messefrankfurt.com können SHK-Interessierte sich jederzeit über die ausstellenden Unternehmen informieren – aktuell, aufschlussreich und mit den richtigen Ansprechpartnern. Mit einer Zugriffzahl von über einer Million Besuche pro Veranstaltungszyklus ist dies das weltweit größte und umfangreichste Branchenverzeichnis der SHK-Welt.

Herzstück ist die ISH digital-Plattform, die das digitale Live-Event vom 22. bis 26. März 2021 beheimatet. Hier werden alle Aktivitäten der Aussteller zentral gebündelt und mit den Angeboten der Messe Frankfurt intelligent verknüpft. Aber auch zeitlich darüber hinaus sind Inhalte der ISH digital noch abrufbar. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: „Wir wissen, dass jedes Unternehmen für sich individuell professionell auftritt, aber mit der ISH digital haben wir die Möglichkeit geschaffen alle Unternehmen und Interessierte über die Landesgrenzen hinaus zu versammeln und geben ihnen damit die Chance potentielle neue Kontakte zu knüpfen – das gibt es in dieser Dichte nirgends.“

Insgesamt gibt es die Angebotspakete Basic, Advanced und Premium mit jeweils unterschiedlichen Features. Für junge innovative Unternehmen gibt es ein eigenes Start-up-Paket. In allen Angeboten ist eine attraktive Ausstellerpräsentation mit Produkten, Informationen und Ansprechpartnern enthalten – analog zum ISH Contactor – erweitert um die Möglichkeit, direkt über Chatfunktionen sowie der 1-zu-1 Video-Calls mit Kunden in Kontakt zu treten. Wichtigstes Feature: Das intelligente Matchmaking mit passenden Geschäftspartnern zur Leadgenerierung, unterstützt durch künstliche Intelligenz.

Des Weiteren wird es Live-Streamings und On-Demand-Übertragungen des Rahmenprogramms geben sowie eine Terminvergabe für Online-Meetings mit den Ausstellern. Alle Features sind während der Veranstaltung, rund um die Uhr, über die verschiedenen Zeitzonen hinweg, weltweit verfügbar. Das bietet den Besuchern die Möglichkeit zur zeit- und ortsunabhängigen Teilnahme an Vorträgen, Presse-Events, Produkt-Shows, Präsentationen, Sonderschauen und vielem mehr.

Detaillierte Informationen über die ISH digital gibt es unter www.ish.messefrankfurt.com.

Quelle: Messe Frankfurt