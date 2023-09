Janine Otter ist neue Verkaufsleiterin bei Dachser Tirol

Die gebürtige Innsbruckerin startete 2014 ihre berufliche Karriere bei Dachser in Tirol. Als Branchen-Quereinsteigerin hatte Otter verschiedene Positionen am Standort inne, bis sie in den Verkaufsinnendienst wechselte. Bereits 2017 wurde sie zur Gruppenleiterin für Verkaufsinnen- und -außendienst ernannt. In dieser Funktion betreute die 35-Jährige ausgewählte Großkunden und trug die Verantwortung für innerbetriebliche Projekte.

Janine Otter übernimmt diese Aufgabe von dem bisherigen Niederlassungs- und Verkaufsleiter Robert Kloker, der sich künftig als Niederlassungsleiter auf die strategische Entwicklung des Tiroler Standorts konzentriert. Im Verkauf ist sie mit Leib und Seele und wird weiterhin für die Betreuung von Bestandskunden als auch für die Akquise von Neukunden zuständig sein. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt dem Niederlassungsleiter Robert Kloker.

Der jetzige Karriereschritt zur Verkaufsleiterin entspricht ihrem persönlichen Ziel, sich bei Dachser beruflich weiterzuentwickeln. „Ich schätze die unverwechselbare Unternehmenskultur und die Möglichkeit, ein Teil davon zu sein sowie gemeinsam mit meinem Team wachsen zu dürfen,“ so Janine Otter.

„Janine Otter ist eine Logistik-Allrounderin mit langjähriger Erfahrung die das Unternehmen und seine Abläufe kennt. Ich freue mich auf die fortführende Zusammenarbeit, um das Logistikzentrum Tirol für die Zukunft zu festigen“, sagt Robert Kloker, Niederlassungsleiter Dachser Tirol.

Quelle: Dachser