Johannes Artmayr von Strasser Steine gewinnt Innovationspreis beim Wettbewerb „EY Entrepreneur Of The YearTM 2021

„Stein ist ein Material, das überdauert – in der Natur oft Jahrhunderte und auch in den eigenen vier Wände über Generationen hinweg. Das mag vielleicht ein Widerspruch sein, doch Stillstand gibt es in unserem Unternehmen nicht“, erklärt Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser Steine und Entrepreneur of the Year 2021 in der Kategorie „Innovation & Hightech | Champions“.

Als Marktführer bei Küchenarbeitsplatten aus exklusivem Naturstein verbindet das Unternehmen in der Produktion den Einsatz von hypermodernen Maschinen mit der Handwerkskunst des Steinmetzes. „Das Wissen aus den vielen Jahren, angereichert durch die Ideen neuer, großteils selbst ausgebildeter Steinmetzfacharbeiter und Steinmetzfacharbeiterinnen, sichert die Qualität in der Verarbeitung“, so Artmayr. Die Entwicklung von Strasser Steine zum bekannten Natursteinspezialisten und internationalen Pionier bei Naturstein-Kücheninseln basiert vor allem auf dem starken Innovationsfokus des Unternehmens – jährlich werden rund 20.000 Küchenkommissionen produziert.

Erfolg wie in Stein gemeißelt

Die klare Ausrichtung der Produktpolitik, die kompromisslose Fachhandelstreue sowie der hohe Anspruch an Innovation, Qualität und Kundenbegeisterung werden von Johannes Artmayr und seinem Team täglich gelebt. Seine strategische Entscheidung, den unternehmerischen Fokus vom Großsteinmetz auf die Spezialisierung auf Stein in der Küche zu lenken, hat wesentlich zur Erfolgsgeschichte von Strasser Steine beigetragen. Mittlerweile ist Strasser Steine der größte Hersteller von Küchenarbeitsplatten aus Naturstein und Keramik in Mitteleuropa. Bereits vor drei Jahren hat das Unternehmen das nachhaltige Sortiment „Alpenwelt“ eingeführt. In Österreich ist es mittlerweile Marktführer mit einem Marktanteil von rund 70 Prozent im Küchen- und Möbelfachhandel. Außerdem ist Strasser Steine im Grabmalbereich mit acht Filialen in Oberösterreich erfolgreich – und setzt bei der Gestaltung von Grabsteinen ebenfalls auf Individualität und den persönlichen Bezug.

„Strasser Steine zeigt, wie ein Unternehmen es schafft, nicht nur in Österreich, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus Pionierarbeit zu leisten und durch stetiges Verändern und Neuentdecken weiterzudenken – sei es in der Produktion, in der Auftragsbearbeitung oder im Bereich neuer Materialien und Verarbeitungsmöglichkeiten. Trends nicht nur mitzuleben, sondern auch zu gestalten, das zeichnet erfolgreiche Entrepreneurinnen und Entrepreneure aus“, so Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich.

Der „EY Entrepreneur Of The YearTM“ gehört zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Seit mehr als 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern ausgewählte Entrepreneure für besondere Leistungen aus. Zu den Beurteilungskriterien der Fachjury zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung.

Die Jury des Entrepreneur Of The Year 2021 bestand aus:

Meinhard Platzer, CEO LGT Bank Österreich

Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien

Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender Greiner AG

Johannes Höhrhan, Geschäftsführer Industriellenvereinigung Wien

Gregor Demblin, Founder myAbility, Preisträger in der Kategorie Social Entrepreneur Of The Year 2018

Bettina Breiteneder, Unternehmerin

Josef Zotter, Geschäftsführer Zotter Schokolade, Vertreter Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2016

Helmut Fallmann, Gründer und Vorstand Fabasoft AG

Karoline Scheucher, Eigentümerin Steirerfleisch Gesellschaft m. b. H., Vertreterin Österreichs beim EY World Entrepreneur Of The Year 2018

Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführender Gesellschafter Creditreform

Rainer Nowak, Chefredakteur „Die Presse“

Andreas Lampl, Chefredakteur „trend“

Weitere Informationen:

Video über Strasser Steine: https://www.ey.com/de_at/entrepreneur-of-the-year-oesterreich/hall-of-fame/johannes-artmayr



„Wir freuen uns über die Auszeichnung und sind bereits mitten in der Entwicklung der nächsten innovativen Produkte,” so Johannes Artmayr, Geschäftsführer Strasser Steine hier im Bild (rechts) mit Erich Lehner (links), Program Partner EY Entrepreneur Of The Year Österreich. (C) Point Of View

Quelle: Strasser Steine