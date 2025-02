Kautschuk am Boden und der Wand

Wandbeläge von nora system bei der Feuerwehr Öhringen

Für eine durchgängig harmonische Optik – nora erweitert sein Bodenbelagsportfolio um Wandbeläge aus Kautschuk. Durch die Verbindung von Boden und Wand entsteht ein ebenso einheitliches wie ästhetisches Raumgefühl. Der zwei Millimeter dicke Kautschukbelag noraplan wall ist in verschiedenen Designs erhältlich und zeichnet sich durch eine hohe Stoß-, Abrieb- und Kratzfestigkeit aus. So bleiben die Wände über lange Zeit in gutem Zustand, ohne regelmäßig renoviert werden zu müssen.

Stilvolle Wandgestaltung mit Mehrwert

„Mit den noraplan Wandbelägen können unsere Kunden dank der vielfältigen Design- und Farbauswahl individuelle Raumkonzepte realisieren “, so Bettina Haffelder, Vice President DACH nora. „In Kombination mit der bewährten nora Funktionalität bietet noraplan wall die ideale Lösung für den Schutz und die stilvolle Gestaltung von Wandflächen.“

Hygienisch und langlebig

Die Wandbeläge punkten nicht nur durch ihr attraktives Design, sondern auch durch ihre hy-gienischen Eigenschaften und die geringen Unterhaltskosten: Die robuste, einfach zu reini-gende Oberfläche reduziert den Pflegeaufwand im Vergleich zu Tapeten oder verputzten Wänden erheblich. Zudem sind die noraplan wall Beläge vollständig desinfizierbar und beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH- und RKI-Liste. Ein weiterer Vorteil ist ihre Umweltverträglichkeit: Die Wandbeläge sind frei von PVC, chlorhaltigen Polymeren sowie Phthalat-Weichmachern und tragen das Umweltzeichen „Blauer Engel“. Darüber hinaus erfüllen sie die Anforderungen der EN 15102 und entsprechen der Brandklasse E nach EN 13501-1. Für eine erfolgreiche Verlegung muss der Wanduntergrund sauber, trocken und frei von Rissen oder Unebenheiten sein. Für einen harmonischen Übergang von Wand und Boden durch saubere und stabile Anschlüsse an Türen und Fliesen sorgt nora Fugenmasse.

Wandbeläge von nora system in der KITA hucky bucky

Raumgestaltung aus einer Hand – mit ästhetischen, funktionalen und ökologischen Vorteilen sind noraplan Wandbeläge die ideale Lösung für ganzheitliche Designkonzepte.

Quelle: nora