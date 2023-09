Kind + Jugend 2023 – dynamische Atmosphäre und hohe Besucherfrequenz

Die Stimmung fantastisch und die Freude über die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in allen Augen abzulesen. Da war es wieder – das lange vermisste Kind + Jugend-Feeling!

Diesem positiven Gefühl folgend, präsentierte sich die Messe in diesem Jahr so innovativ, inspirierend und international wie lange nicht mehr und stellte ihre Position als internationale Leitmesse für Baby- und Kleinkindausstattung eindrucksvoll unter Beweis. „Wir haben alle unsere Ziele erreicht und ein klares Signal für die gesamte Branche gesetzt“, freut sich Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. „Das Ergebnis zeigt, dass die Kind + Jugend die Plattform ist, um neue, innovative Produkte und Ideen zu präsentieren, zu diskutieren und zu vermarkten. So muss sich eine Messe anfühlen“, so der Geschäftsführer weiter. Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend, fasste den Messeverlauf wie folgt zusammen: „Die Stimmung hier war gigantisch, der Knoten ist geplatzt.“

Drei Tage lang war in den Messehallen eine dynamische Atmosphäre zu spüren, die von intensivem Networking und Business geprägt wurde. Mit 974 Ausstellern aus 46 Ländern (2022: 480 Aussteller aus 37 Ländern) knüpft die Kind + Jugend an ihre Erfolgsgeschichte vor der Pandemie an. Rund 15.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 113 Ländern kamen in diesem Jahr zum weltweit größten Branchentreff in Köln. Die hohe Fachkompetenz der Besuchenden sowie die Qualität und Innovationskraft der Aussteller waren in diesem Jahr ein Garant dafür, dass die Messe wegweisende Impulse für die gesamte Branche setzen kann.

Die Welt zu Gast auf der Kind + Jugend

Mit einem Auslandsanteil von 92 Prozent bei den Ausstellern und 76 Prozent beim Fachpublikum, war die Messe so international wie nie. Die meisten Besucherinnen und Besucher reisten aus allen Ländern Europas an. Am stärksten waren die Niederlande, Großbritannien, Polen und Italien vertreten. Besonders erfreulich war, dass wieder deutlich mehr Besuchende aus Übersee den Weg nach Köln fanden. Hier vor allem aus den USA, Taiwan, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent an – ein Zeichen dafür, dass die Messe auch innerhalb Deutschlands als Branchenplattform wieder eine feste Größe ist.

Die Messe, auf der Trends und Innovationen geboren werden

Einerseits steht der Markt der Baby- und Kinderausstattung vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, andererseits erlebt die Branche eine faszinierende Entwicklung, die von Nachhaltigkeit, künstlicher Intelligenz, neuen intelligenten Technologien und multifunktionalen Produkten angetrieben wird. Diese Trends prägen nicht nur den Markt, sondern auch das Verbraucherverhalten, insbesondere der Millennials und der jungen Generation Z.

In diese Bereiche fallen auch viele Produkte der Aussteller, die für den Innovation Award nominiert oder als Gewinner ausgezeichnet wurden. Mit dem Award werden jedes Jahr herausragende Neuheiten der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche gewürdigt.

Die Kind + Jugend 2023 in Zahlen

An der Kind + Jugend 2023 beteiligten sich 974 Unternehmen aus 46 Ländern, davon 92 Prozent aus dem Ausland. Darunter befanden sich 80 Aussteller aus Deutschland sowie 894 Aussteller aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, wurden zur Kind + Jugend 2023 rund 15.000 Besucherinnen und Besucher aus 113 Ländern (2022: rund 10.000 Besucherinnen und Besucher aus 103 Ländern) gezählt. Der Auslandsanteil lag auf Seiten des Fachpublikums bei 76 Prozent. * * Alle Zahlen sind nach den Richtlinien der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) berechnet (www.fkm.de).

Termin Kind + Jugend 2024

Im kommenden Jahr findet die Kind + Jugend von Dienstag, 3. September bis Donnerstag, 5. September 2024 statt und wird somit komplett in die Woche hinein verlagert.

Weitere Informatione finden Sie unter: www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe