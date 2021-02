Der Pendelleuchte der Firma Sachsenküchen wurde sowohl vom Konsumenten wie auch von der Experten-Jury eine hervorragende Gesamtleistung bescheinigt. Als Zeichen höchster Wertschätzung gewinnt die Leuchte der Firma Sachsenküchen den

Kitchen Innovation Award 2021 Ausgezeichnetes Produkt in den Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design, Ergonomie sowie den Golden Award – Best of the Best in der Kategorie Küchenmöbel!

Die innovative Pendelleuchte sorgt nicht nur für hervorragendes Licht, sie ist ein Designobjekt, welches eine ganz besondere Verbindung zwischen Möbel und Raumarchitektur schafft. Durch ihre vielseitig wählbaren Materialien und die verschiedenen Maßvarianten lässt sich die Leuchte in vielen Bereichen des Wohnraums einsetzen. Egal ob über der Kücheninsel, dem Esstisch oder als Tresenbeleuchtung – ihr dimmbares und in der Farbstellung regulierbares Licht sorgt immer für die richtige Atmosphäre.

Die Auszeichnung stellt für Sachsenküchen etwas ganz Besonderes dar, denn die Wünsche der Kunden stehen hier klar im Mittelpunkt. Der Award wird in 55 Ländern vermarktet und genießt bei Händlern, Planern und Endverbrauchern großes Vertrauen.

Quelle: Sachsen Küchen