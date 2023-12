König + Neurath startet auf der Ambiente in ein spannendes Messejahr

„Wir werden 2024 Messen und Events in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Themen inszenieren – alles unter dem Dach der Marke König + Neurath,“ sagt Marc W. Lorch, Vorstandvorsitzender der König + Neurath AG. „Unser K+N Live Event im Mai 2023 hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an einem kreativen und strategischen Austausch ist, am gemeinsamen Lernen und einer kooperativen Neugestaltung der Arbeitswelt.“ So will der Büromöbelhersteller aus der Nähe von Frankfurt im neuen Jahr wieder Meilensteine mit Eventcharakter setzen und sich als herausragenden Gastgeber präsentieren. Neben klassischen Messeauftritten wird es auch eine Barcamp-Veranstaltungsreihe mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten in allen deutschen König + Neurath Niederlassungen geben.

König + Neurath auf der Ambiente im Produktbereich Future of Wok erleben

Bereits im Januar 2023 konnten sich Messebesucherinnen und Messebesucher auf der weltweit größten Konsumgütermesse Ambiente auch rund um das Thema Arbeiten inspirieren lassen. „Mit dem Verschmelzen von Home und Office, Leben und Arbeiten gewinnen unsere Produkte, Lösungen und Angebote zunehmend an Relevanz – auch für diejenigen, die sich ursprünglich nicht unbedingt für die Bürogestaltung interessiert haben,“ betont Marc W. Lorch von König + Neurath. „Wir freuen uns darauf, auf der Ambiente Halle 3.1, Stand B11 mit Facility Managern, Interior Designerinnen, Innenarchitekten, Büroausstatterinnen und Projektplanern ins Gespräch zu kommen. In diesem inspirierenden Umfeld stellen wir nachhaltige Lösungen und neue Produktserien für die Arbeitswelt vor, die kurz danach im Markt gelauncht werden.“

Wie König + Neurath den Wandel der Arbeitswelt gestalten möchte

„Mit unseren Büromöbeln und Raumsystemen können wir im Grunde auf jeder Fläche nachhaltige, modulare Bürowelten erschaffen, die sich perspektivisch an alle neuen Situationen anpassen,“ ergänzt Ludwig König, Vertriebsleiter Deutschland. „Unsere Raum-in-Raum-Lösungen wie die neu entwickelte QUIET.BOX Live, fungieren dabei raumbildend, indem sie ebenso Rückzugsbereiche wie Meeting-Spaces kreieren können. Sie bietet mit einer optimalen Beleuchtung und Akustik beispielsweise die idealen Rahmenbedingungen für Video-Meetings,“ gibt Ludwig König einen Ausblick auf die Neuheiten, die das Traditionsunternehmen auf der Ambiente vorstellen wird. „Auch unser neues multifunktionales Regalsystem ACTA.PRO und das Soft Seating Programm WAVE sind im Objektbereich vielfältig einsetzbar. Wir sehen beide Neuheiten nicht nur in Büros, sondern auch in Lobbys oder anderen öffentlichen Bereichen,“ sagt der Vertriebsleiter. „Bereits im Entwicklungsprozess ist das Thema Nachhaltigkeit fest verankert. Wir beschäftigen uns damit welchen Einfluss der Umgebung auf die Arbeitsqualität, welche langfristigen Designtrends die Gestaltung der Produkte prägen und wie neuen Anforderungen in individuelle Arbeitswelten übersetzen.

Gemeinsam Neues erleben mit König + Neurath – auf mehr als zehn Messen und Events im Jahr 2024

Wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird und wie man sich am besten auf sie einrichtet, beleuchtet König + Neurath gemeinsam mit seinen Fachhandelspartnern, mit Kundinnen und Kunden und natürlich mit den Gästen auf den für 2024 geplanten Messen und Events „Die Neugestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten gelingt nur im gemeinsamen Austausch. Deshalb nutzen wir die klassischen Messen, um neue Partnerinnen und Partner kennenzulernen. Bei unseren Events und Barcamps geht es um den Wissensaustausch. Wir beschäftigen uns mit den Megathemen, die die Gestaltung der Arbeitswelt von morgen beeinflussen,“ betont Ludwig König.



König + Neurath ist vom 26. bis 30. Januar 2024 auf der Ambiente vertreten und empfängt Interessierte am Stand B11 in Halle 3.1.

Weitere Informationen finden Sie unter www.koenig-neurath.com

Quelle: König + Neurath/Foto: Messe Frankfurt