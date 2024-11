Küche&Co Franchisetag 2024: Trendumkehr gemeinsam schaffen

Michael Stangl, Nils Jakobsen, André Pape mit Moderator

„Kunden werden weiterhin genau überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Umso wichtiger ist es, gemeinsam Kunden zu begeistern und mehr Interessenten zu glücklichen Kunden zu machen. Effektives Marketing und gute Wandlungsquoten sind wichtige Bausteine“, ergänzt Geschäftsführer André Pape. Gemeinsam und mit hohem Engagement könne man die Trendumkehr schaffen.

„Der Markt ist weiter stark umkämpft. Aber unser gemeinsamer Weg, uns mit Küche&Co nicht an Rabatt-Schlachten zu beteiligen und die Stärken unserer Fachhändler in den Fokus unserer Kommunikation zu stellen, ist richtig und wichtig “, so Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria. „Fachhändler haben in vielerlei Hinsicht besser abgeschnitten als der Markt-Durchschnitt. Aber auch hier gibt es Gruppen und einzelne Studios mit Problemen“, weiß Niels Jacobsen. Umso wichtiger sei es, dass Franchisepartner von Küche&Co die umfangreichen Beratungsleistungen nutzen, beispielsweise um Liquidität zu sichern. Michael Stangl betont den Zusammenhalt in der Küche&Co Österreich-Familie: „Wir als Zentral-Team aber auch unsere Partner untereinander sind füreinander da – auch in schwierigen Zeiten. Sehr individuell und persönlich“.

Effizienz-Steigerung, Automatisierung von Prozessen und neue Schulungs-Angebote waren Hauptthemen der Tagung. Der hocheffiziente Einsatz von Marketing-Budgets zur Lead-Generierung und Steigerung der Sichtbarkeit wird unter anderem durch das stetige Optimieren, Hinterfragen und Testen neuer Kanäle sichergestellt. „Wir müssen mit passenden Botschaften dort lokal unterwegs sein, wo wir den Kunden bestmöglich erreichen. Sowohl digital als auch klassisch vor Ort“, so Michael Stangl. In Österreich setze man dabei unter anderem auf Kooperationen, zum Beispiel mit Haas Fertighaus.

Persönlicher Einsatz, Motivation und mutiges Handeln als Unternehmer waren schließlich auch Themen eines Gastbeitrags von Holger Stanislawski. Der ehemalige Fußballspieler und -trainer gab Einblicke in seine Erfahrungen als Geschäftsführer eines Hamburger Rewe-Centers und aus seiner Zeit im deutschen Profi-Fußball.

Im Anschluss an die Tagung ging es weiter zum Feldstraßenbunker auf St. Pauli. Nach einer kurzen Führung über den im Sommer neu eröffneten Bergpfad mit Blick auf Stanislawskis Fußball-Heimat, das Millerntor-Stadion, und die Kulisse des Hamburger Dom, folgte eine Küchenparty im Restaurant „La Sala“. Denn an Stelle der traditionellen Gala setze das Team von Küche&Co in diesem Jahr auch bei den Abendevents auf eine lockere Atmosphäre und viel Raum für Austausch – getreu dem Motto „Gemeinsam begeistern – gemeinsam Zukunft gestalten“.

Die Gewinner des Kreativ Awards

Die Verleihung der Küche&Co Oscars fand bereits am Freitagabend statt. Zudem wurde am Samstag erstmals der Küche&Co Kreativ Award verliehen. Im Rahmen einer Marketing-Kampagne wurden 22 verschiedene Küchenplanungen gezeigt, aus denen Nutzer online ihre Favoriten wählen konnten. Über 7.000 Abstimmungen und hohe Reichweiten zeigen, dass echte Bilder und Planungen ankommen. Einer der Jury Awards ging an Anna Wagenhuber, Inhaberin von Küche&Co Wattens.

Netzwerken beim Abendevent

Quelle: Küche&Co