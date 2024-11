Liebherr feiert 75 Jahre „Moving Forward“

Als Zeichen für herausragende Qualität bietet Liebherr aus diesem Anlass im Zuge der Jubiläumsaktion von 10.11. – 10.12.2024 eine erweiterte Herstellergarantie von 10 Jahren auf alle Haushaltsgeräte.

Seit seiner Gründung durch Hans Liebherr im Jahr 1949 hat sich das Unternehmen durch Pioniergeist, hohe Produktqualität und eine konsequente Fokussierung auf Kundenzufriedenheit zu einer international erfolgreichen Firmengruppe entwickelt.

„Wir feiern nicht nur die Errungenschaften der letzten 75 Jahre, sondern stellen uns auch der Aufgabe, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Unsere Vision bleibt die eines zukunftsorientierten und verantwortungsbewussten Unternehmens, das Innovation und Nachhaltigkeit verbindet“ , sagt Steffen Nagel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Liebherr.



PRODUKTENTWICKLUNG: INNOVATIONSKRAFT UND NACHHALTIGKEIT

Im Zentrum der Produktentwicklung bei Liebherr stehen Fortschritt und Nachhaltigkeit. Seit der Unternehmensgründung entwickelt Liebherr zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen und gestaltet die Technologiegeschichte in unterschiedlichsten Branchen maßgeblich mit. Dabei hat Liebherr stets seine Bodenständigkeit bewahrt und strebt immer nach der besten Lösung für seine Kunden.

Mit Technologien wie BioFresh und BluRoX setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Reduktion von Lebensmittelverschwendung und in Sachen Energieeffizienz. BioFresh verlängert die Frische und Haltbarkeit von Lebensmitteln signifikant und unterstützt so eine nachhaltigere Lebensweise, während BluRoX mit recycelbarem Vakuum-Isolationsmaterial die Kreislauffähigkeit von Geräten optimiert. Diese Entwicklungen sind Ergebnisse jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise in der Entwicklung, Herstellung und Wartung herausragender Produkte.

„Unser Pioniergeist ermöglicht es uns, visionäre Ideen umzusetzen und unsere Produkte laufend zu verbessern. Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte setzen wir Maßstäbe in puncto Energieeffizienz und technologischer Innovationen“, erklärt Nagel.

Damit reagiert Liebherr nicht nur auf die Bedürfnisse der Kunden, sondern nimmt auch eine Vorreiterrolle in der Branche ein.

10 JAHRE HERSTELLERGARANTIE ALS ZEICHEN DES VERTRAUENS



Zum Jubiläum schenkt Liebherr-Hausgeräte seinen Kunden Vertrauen und Sicherheit: Ab sofort erhalten alle Kühl-, Gefrier- und Weingeräte im Zeitraum von 10.11. – 10.12.2024 nach Registrierung eine Herstellergarantie von 10 Jahren. Dieses Angebot unterstreicht das Engagement von Liebherr für herausragende Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte und ist Ausdruck des hohen Standards, den Liebherr sich selbst setzt.

KUNDENNÄHE UND VERANTWORTUNG ALS LEITGEDANKEN FÜR DIE ZUKUNFT



Als verlässlicher und langfristiger Partner und Familienunternehmen pflegt Liebherr enge, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden und Geschäftspartnern. Dieser langfristige Ansatz stärkt die Vertrauensbasis auf Kundenseite und bietet den Mitarbeitenden eine Umgebung, in der Innovation und Teamgeist gefördert werden.



AUSBLICK: GEMEINSAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN



Liebherr ist ein hundertprozentiges Familienunternehmen, das langfristigen Erfolg, nachhaltige Entwicklung und Verlässlichkeit schätzt. Dieser Unternehmergeist und die Vision, technische und wirtschaftliche Potenziale zu erkennen, prägen die Kultur von Liebherr und geben die Richtung für die kommenden 75 Jahre vor. Die Firmengruppe Liebherr ist bereit, in den nächsten Jahrzehnten die Herausforderungen des Marktes zu meistern und die Welt der Technologie aktiv zu gestalten. Die langfristige Vision basiert auf einer klaren Wertehaltung: Beständigkeit, Pioniergeist und eine tiefe Verbundenheit zu den Mitarbeitenden und Kunden weltweit. Unter dem Motto „75 years of moving forward“ blickt Liebherr nicht nur stolz zurück, sondern voller Tatendrang nach vorne.

Weitere Informationen zu Liebherr-Hausgeräte gibt es unter home.liebherr.com.

Details zur 10 Jahre Herstellergarantie sind unter home.liebherr.com/garantie zu finden.

Quelle: LIEBHERR