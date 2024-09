Liebherr-Hausgeräte stimmte gemeinsam mit dem ÖTTV, Werner Schlager und Sofia Polcanova auf die Tischtennis-EM ein

Liebherr-Hausgeräte als Sponsor des ÖTTV vlnr. Sofia Polcanova und Werner Schlager

Zwischen den neuesten Innovationen in der Welt der Kühlschränke waren Rang und Namen der österreichischen Tischtennisszene vertreten, darunter Weltmeister Werner Schlager, die zweifache Europameisterin Sofia Polcanova, die bei den olympischen Spielen in Paris für Österreich angetreten ist, sowie Henrik Anderson aus dem Nationalteam Para Herren. Die Tischtennis-Profis begeisterten die Gäste mit spannenden Matches, bei denen man sich auch direkt mit den Profis messen konnten. In und vor dem Store wurde Tischtennis gespielt, was bei Klein und Groß für gute Stimmung sorgte.

Die Gäste konnten beim BioFresh Schätzspiel verschiedene Preise gewinnen, darunter einen Liebherr-Getränkekühlschrank, einen Midi-Tischtennistisch, Tickets für die Tischtennis-Europameisterschaft, signierte Trikots und viele weitere Give-Aways. Bei einem interaktiven Gewinnspiel konnten weitere kleine Überraschungspreise ergattert werden.

Geschicklichkeit und Ballgefühl war gefragt um Preise zu gewinnen

„Wir freuen uns über diese gelungene Einstimmung auf die bevorstehende Tischtennis-Europameisterschaft, bei der Liebherr als Titelsponsor eine zentrale Rolle spielt. Die Verbindung zwischen Spitzensport und hochwertiger Technik wurde im Liebherr-Hausgeräte Store durch das ‚Erfrischende Doppel‘ perfekt symbolisiert“, so Manuel Eder, Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte.

„Unsere langjährige Zusammenarbeit beruht auf einer beidseitigen Leidenschaft für den Tischtennissport. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft, die wir gemeinsam im Liebherr-Hausgeräte Store in Wien zum Ausdruck gebracht haben“, so ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl.

Tischtennis-Europameisterschaft vom 15. bis 20. Oktober 2024

Bei der diesjährigen Tischtennis-Europameisterschaft, die vom 15. bis 20. Oktober 2024 in Linz stattfindet, ist Liebherr Titelsponsor. Damit unterstreicht die Firmengruppe ihr langjähriges Engagement für Tischtennis. Seit 1991 setzt sich Liebherr im Rahmen von Sponsorings und Talentförderung leidenschaftlich für den Sport ein. Dadurch macht der Experte im Bereich Kühlen und Gefrieren seine Begeisterung für Kühlgeräte und Tischtennissport greifbar.

vlnr. ÖTTV-Sportdirektor Stefan Fegerl, Sofia Polcanova, Werner Schlager, Hendrik Anderson, Manuel Eder (Communication Manager von Liebherr-Hausgeräte), Bernhard Kössler (Liebherr-International Deutschland GmbH)

Alle Informationen zu den Geräten sind unter home.liebherr.com zu finden.

Quelle: Liebherr