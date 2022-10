Live vor Ort und als digitales Event interzum @home

Die internationale Weltleitmesse der Möbelzulieferindustrie und des Interior Designs hat die Herausforderungen der letzten Jahre genutzt, um die Messe optimal hybrid aufzustellen. Durch die Kombination aus Digital- und On-Site-Event bietet die weltweite Leitmesse jetzt ihren Ausstellern die Möglichkeit, durch die interzum @home die Reichweite zu erweitern und so zusätzliche Sales Leads zu generieren. Im Zentrum der Online-Plattform interzum @home stand schon bei ihrer Premiere 2021 die Themen Produktinnovationen, Wissensaustausch und hochkarätiger Content sowie die Vernetzung. So nutzten 142 Unternehmen aus 24 Ländern im letzten Jahr die interzum @home. Insgesamt gab es über 80.000 Chats und Audio-Video-Calls. In den 5.760 Minuten Veranstaltungsdauer wurden mehr als 10.000 Leads generiert. Jede Minute fand sich also mehr als ein Lead.

Im nächsten Jahr bekommen sowohl die Aussteller als auch die Besucher die Möglichkeit, die Synergien, die eine interzum als On-Site Event bietet, mit der interzum @home als digitale Verlängerung und Ergänzung voll auszuschöpfen. Im Sinne dieses Ergänzungsgedankens finden das Vor-Ort- und das digitale Event zeitlich optimal gestaffelt statt: Den Auftakt zur interzum 2023 wird die digitale Pre-Show-Phase vom 02. – 08. Mai 2023 bilden. Sie soll Interesse, Sichtbarkeit und Orientierung für die physische Messe erzeugen, indem sie Produkte, Innovationen und Services bereits vor dem Start der interzum in Köln am 09. Mai in den Fokus der Teilnehmer rückt, sei es über eine Vorab-Darstellung in den virtuellen Unternehmensprofilen oder durch die Digital Product Stage Präsentationen der Aussteller. Darüber hinaus dient sie als konkrete Plattform für Verabredungen vor Ort in Köln.



Mit der interzum startet dann am 9. Mai 2023 wieder live in Köln die Zukunft für die Möbelfertigung und das Interior Design. Kein anderes Branchenevent weltweit setzt die Impulse für die globale Möbelzulieferindustrie so bedürfnis- und zukunftsorientiert wie die Leitmesse interzum. Entscheider, Meinungsführer, Multiplikatoren und Trendsetter aus aller Welt informieren sich über die Innovationen der Branche, suchen und finden neue inspirierende Ideen und treffen wertvolle bekannte und neue Businesskontakte.

interzum @home

Am 15. und 16. Mai 2023 startet die interzum @home dann so richtig durch, wenn auch das digitale Live-Event endlich stattfindet. Die teilnehmenden Unternehmen können sich dann zwei Tage der globalen Community präsentieren, wenn ihre digitalen Unternehmensprofile voll von innovativen Produkten und Lösungen sein werden, die zuvor auf der interzum in Köln präsentiert wurden. Den Usern, die sich zusätzlich für hochkarätigen Content und Wissenstransfer interessieren, stehen sowohl die digitale Product Stage der Aussteller als wertvolle Inspirationsquelle zur Verfügung, als auch die digitale „interzum Trend Stage“. Bei letzterem werden renommierte Experten aus aller Welt zu Themen referieren, die die globale Möbelindustrie und das Interior Design in Zukunft stark beschäftigen wird. Dadurch erhalten die User in diese Phase des digitalen Live-Events sowohl die Chance zur intensiven Nachlese ihres Messebesuchs in Köln, als auch die Möglichkeit, sich auf dem rein digitalen Weg über die Innovationen und Angebot der teilnehmenden Aussteller zu informieren – ganz im Sinne des Kernziels der interzum @home 2023, die weltweite Reichweite zu steigern und damit zusätzliche Sales Leads zu generieren. Dazu werden auch das KI-basierte Matchmaking sowie die vielfältigen Networking-Optionen beitragen.

Und auch danach ist noch nicht Schluss: Ab dem 17. Mai 2023 wird die interzum @home als on demand-Angebot dauerhaft online verfügbar sein.

Mit den Erfahrungen der interzum @home 2021 hat die Koelnmesse im engen Schulterschluss mit der ausstellenden und besuchenden Industrie die Weiterentwicklung der Messe hin zu einem vollwertig hybriden Veranstaltungsansatz vorangetrieben. Dabei wird die gewohnt starke physische Präsentation in Köln durch attraktive Digitalangebote ergänzt werden – und so ein rundum einzigartiges Messeerlebnis bieten.

Die vier digitalen Möglichkeiten im Überblick:

Die digitale Pre-Event-Phase vom 02. – 08. Mai 2023

Vorab-Information zu Produkten und Lösungen in den digitalen Unternehmensprofilen und auf der Product Stage der interzum @home

Das Live-Event in Köln vom 09. – 12.05.2023

Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Neuheiten der Unternehmen in den Messehallen

Das digitale Live-Event vom 15. – 16. Mai 2023

Vollständige Präsentation der Produkte und Innovationen rein digital in den Unternehmensprofilen oder auf der Product Stage der interzum @home, ergänzt durch hochkarätige Vorträge auf der digitalen interzum Trend Stage sowie durch KI-basierte Matchmaking- und vielfältige Networkingfunktionen.

Die digitale Post-Show-Phase ab dem 17. Mai 2023, alle Inhalte des digitalen Auftritts der interzum @home bleiben abrufbar

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum guangzhou – Asiens führende Fachmesse für Holzverarbeitungsmaschinen, Möbelfertigung und Raumgestaltung, Guangzhou 28.03. – 31.03.2023

interzum – Möbelfertigung Innenausbau, Köln 09.05. – 12.05.2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe