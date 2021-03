living excellence Kampagne 2021 – Bedingungslose Qualität

Genussvolles Kochen beginnt mit bedingungsloser Qualität in der Küche Kevin von Holt – Küchenchef und Rezeptentwickler – ist der zweite berbel Markenbotschafter neben dem Interior Designer Andreas Neudahm. Für den leidenschaftlichen Koch „beginnt genussvolles Kochen mit bedingungsloser Qualität in der Küche“, und dazu gehören gute Produkte: „Jeder muss sich zwangsläufig mit dem Thema Essen auseinandersetzen. Egal in welcher Form. Doch nur Wenige machen es leidenschaftlich und voller Hingabe.“ Sein Kochstil ist von der Idee geprägt, das Aroma eines Produktes nicht zu verändern, sondern gezielt hervorzuheben. Diese Liebe zum Detail und Handwerk teilt er mit berbel.

Purer Edelstahl im Industrial Design

Eine einfache Bedienung und leistungsstarke Performance. Der robuste, komplett verschweißte Edelstahlkorpus der berbel Formline besticht durch optimierte Proportionen. Diese Kopffreihaube vereint alles, was einen berbel Abzug so besonders macht. Sie ist das Resultat deutscher Ingenieurskunst, die sich durch Leidenschaft, beste Qualität, tolles Design, hohen Bedienkomfort und Funktionalität auszeichnet.

„Bei der Qualität gibt es niemals Kompromisse – ebenso wie bei meinem Handwerkszeug: Ein scharfes Messer und smarte Küchengeräte sprechen mich ebenso an wie ein einzigartiges Design. Und genau das bedeutet Living Excellence für mich: Wenn etwas gut Funktionierendes auf etwas trifft, das für mich mitdenkt und noch dazu gut aussieht, berührt es alle meine Sinne und ich spüre das,

worauf es in der Küche ankommt: Die Leidenschaft, mit gutem Essen die Lebensqualität der Menschen zu steigern und sie für einen Moment aus dem Alltag zu entführen,“ erklärt Kevin von Holt, der durchdachte Küchenhelfer bei der Zubereitung von köstlichen Speisen schätzt.

Living Excellence – dafür steht berbel mit Dunstabzugs-Lösungen für jede Küchensituation, ausgestattet mit patentierter Technik zur Beseitigung von Koch- und Bratdünsten. Bedingungslos und leistungsstark durch die Kraft der Zentrifuge, ohne Einsatz von Fettfiltern und herkömmlicher Filtertechnik. Der begeisterte Koch ist das Gesicht der neuen berbel Kampagne – Bedingungslose Qualität.

Kevin von Holt – Küchenchef und Rezeptentwickler – ist berbel Markenbotschafter

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel