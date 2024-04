Ludwig Krenn übernimmt die Position des Berufszweigobmanns des Gremiums des Einrichtungsfachhandels der WKNÖ

Die offizielle Amtsübergabe ging am Donnerstag, 21. März 2024, in Baden über die Bühne. Für seine Amtsperiode (5 Jahre) hat sich Ludwig Krenn viel vorgenommen. Sein Credo: „Grenzen gibt es nur in unseren Köpfen.“ Auch die Themen Nachhaltigkeit, KI und Digitalisierung werden beim neuen Berufszweigobmann eine zentrale Rolle spielen, lässt er wissen.

Jammern über schlechte Zeiten ist das seine nicht. Ganz im Gegenteil. Auch bei seiner offiziellen Übernahme des Amts des Berufszweigobmanns des Gremiums des Einrichtungsfachhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich betont Ludwig Krenn, dass es ihm schon immer darum ging, den Fokus auf die Potenziale bzw. Lösungen zu legen und nicht auf die Probleme. Und mit exakt diesem Spirit möchte er auch seine Amtsperiode gestalten. Ludwig Krenn ist ein absoluter Insider; viele kennen ihn bereits als Inhaber des Einrichtungshauses „WohnSpiration“ in Tulln, mit dem er seit rund 35 Jahren Wohnträume wahr werden lässt. Er ist nicht nur ausgewiesener Experte seines Fachs, er möchte der Branche in Niederösterreich und darüber hinaus wieder das wunderbare Gefühl vermitteln, den Kunden ein optimal passendes und schönes Zuhause, eine Wohlfühloase zu schenken!

„Wir leben in einer schönen Zeit! Eine Zeit des Aufbruchs, der Chancen und der Veränderungen“, meint Ludwig Krenn bei seinem Amtsantritt. „Es ist an der Zeit, dass wir uns auf die eigenen Beine stellen, uns behaupten und uns selbst vertreten. Denn wenn wir es nicht tun, wird es niemand für uns tun. Das Gremium der Elektro- und Einrichtungsfachhändler ist das Sprachrohr der Branche und vertritt diese auch mit Nachdruck. Lassen Sie uns gemeinsam wieder Begeisterung und Engagement in den Möbelhandel bringen, um uns erfolgreich im Gesamtmarkt zu positionieren und innovative Netzwerke sowie gewinnbringende Geschäftsmodelle zu entwickeln“, meint Ludwig Krenn weiter.

Eine Branche im Umbruch

Behaupten müssen sich die Branchenvertreter des Einrichtungsfachhandels seiner Ansicht nach nicht nur gegenüber einer Flut von Online-Angeboten, sondern zunehmend auch gegenüber touristischen Angeboten oder anderen Formen der Freizeitgestaltung und der Mobilität – „auch hier fließt immer mehr Geld der potenziellen Kunden hin“. Aus diesem Grund möchte Ludwig Krenn als Berufszweigobmann des Gremiums des Einrichtungsfachhandels Herrn und Frau Österreicher wieder klar vor Augen führen, wie wichtig ein energiespendendes und inspirierendes Refugium ist. „Heimzukommen, sich aufs Sofa zu setzen und den Alltagsstress endlich loslassen zu können, ist einfach durch nichts zu ersetzen. Mit einer derartigen Wohlfühlbasis steigert man seine Lebensqualität enorm“, schildert Ludwig Krenn und betont, dass ein kurzer Urlaub oder ein neues Auto dies nicht oder eben nur sehr kurzfristig kann.

In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung sämtlicher Lebensbereiche sowie des flächendeckenden Einsatzes von KI-Tools sieht er auch beim Thema Wohnen bzw. dem Einrichtungsfachhandel die Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten. Aus diesem Grund strebt er in seiner Amtsperiode auch eine enge und umfassende Vernetzung mit anderen Handelszweigen und Gewerken an, um Synergien künftig bestmöglich nutzen zu können und im Sinne des ganzheitlichen Wohnens – des Smart Homes – „alles aus einer Hand“ anbieten zu können. „Es ist wichtig, den Kunden fertige Antworten auf ihre Wohnfragen präsentieren zu können“, ist Ludwig Krenn überzeugt. „Und dabei ist vor allem eines wichtig: menschliche Intelligenz!“

Quelle: Textwerk/Foto ©Alexander Pfeffel