„Made in Austria“ steht für nachhaltige Qualität

Sich zurücklehnen, entspannen und auftanken: Endlich zu Hause! Hier können wir durchatmen, schöne Stunden mit der Familie oder Freunden verbringen und zur Ruhe kommen. Denn das eigene Heim bedeutet heute viel mehr als nur ein Domizil. Es entwickelt sich immer mehr zum sicheren Rückzugsort und Ruhepol für ungestörte, private Momente. Das spiegelt sich in der Einrichtung wider. Sie soll die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und auch nach vielen Jahren noch gefallen. Deshalb sind bleibende Werte und einzigartige Produkte gefragt. Möbel, die sich in Farbe, Maß und Funktion perfekt auf alle Wünsche einstellen und nach individuellen Vorgaben kombinieren lassen. Voller Funktionen, hochwertiger Materialien und Handwerkskunst. Dafür stehen Möbel aus Österreich seit vielen Generationen.

ADA Austria Zirbenbett Tyrol

„Die heimische Möbelindustrie vereint Zuverlässigkeit, Top-Qualität und modernste Technologie mit Service und handwerklicher Expertise“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Damit bildet sie einen Gegenpol zu den Billiganbietern und setzt ein klares Statement für die gelungene Kombination aus Traditionen und Innovationen.“ Anspruchsvolle Einrichter und Innenarchitekten entscheiden sich deshalb immer öfter für Möbel und Küchen made in Austria. Denn Österreich blickt wie kaum ein anderes Land auf eine bewährte Handwerks- und Möbeltradition zurück. Diesen hohen Anspruch an Exklusivität kennzeichnet das neue „Austria Gütezeichen Möbel“. Das Qualitätssiegel ist ein Garant für verlässliche Werte und langlebige Produkte aus besten Zutaten. Es macht die Werte, für „Möbel made in Austria“ auf einen Blick sichtbar und schafft so mehr Transparenz.

Bene SREZ STUDIO-4 meoffice

Immer mehr Verbraucher achten auf Gütezeichen, Label und Prüfwerte. Sie erweisen sich als ein gutes Hilfsmittel bei der Kaufentscheidung: So sind die zertifizierten Produkte aus Österreich zum Beispiel nachhaltig und werden unter fairen Bedingungen gefertigt. Denn das Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein nimmt messbar zu und auch handmade ist wieder gefragt. Themen wie Ökologie, ressourcenschonende Fertigungstechniken und eine meisterhafte Verarbeitung gewinnen beim Möbelkauf an Bedeutung. „Wertvolle Produkte mit einer guten Öko-Bilanz und einem hohen Individualisierungsgrad sind die Markenzeichen von made in Austria“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger. „Sie liefern schlagkräftige Argumente für Möbel aus Österreich und werden auch international immer stärker nachgefragt.“

Joka Siesta

Mit einem feinen Gespür für Design und Funktionalität verarbeiten die Manufakturen aus Österreich edle Rohstoffe zu Liebhaberstücken, die den Menschen viele Jahrzehnte lang begleiten. Dazu gehören moderne Einrichtungssysteme, die sich allen Grundrissen millimetergenau anpassen ebenso wie smarte Polsterlandschaften mit wohltuenden Relaxfunktionen und großen Typenplänen. Auch Betten, Schlafzimmer, Kinderwelten und Home-Office-Lösungen veranschaulichen die Stärken der Möbelindustrie in Österreich. Bis hin zu offenen Küchen und fließenden Übergängen zum Wohn- bzw. Speisebereich punkten die Einrichtungsspezialisten mit innovativen Konzepten. Hinzu kommt eine große Auswahl an edlen Naturhölzern, attraktiven Oberflächen, Materialien und Farben. Sie geben Raum für einen individuellen Lifestyle und stecken voller kreativer Möglichkeiten für eine ganz persönliche Gestaltung.

TEAM 7 Linee EI WEI

Quelle: Österr. Möbelindustrie